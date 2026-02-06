Gremios piden apertura de paritarias y rechazan pauta salarial “cero”

- Publicidad -

El Frente Sindical que integran ATE, ADOSAC, SOEM Río Gallegos, Viales y Judiciales de Santa Cruz pidió al gobierno la apertura de la discusión salarial para el 2026 y rechazaron cualquier intención del gobierno provincial de congelar salarios.

En una conferencia de prensa, el dirigente de Judiciales, Franco Mascheroni señaló que una resolución del Ministerio de Economía trabó los incrementos salariales acordados en marzo de 2025 por el Tribunal Superior de Justicia y fueron ratificados para las autoridades superiores del Poder Judicial en el último día hábil de 2025.

El Ministerio de Economía rechazó otorgar una mayor cuota presupuestaria al Poder Judicial señalando la vigencia de la norma que busca “racionalizar el gasto público”.

De esta manera, no regirá el incremento del 1 al 3% previsto para enero de 2026 ni los meses posteriores.

“Nos parece de mucha gravedad que no se reconozcan los aumentos que habíamos acordado en actas paritarias” sostuvo el dirigente gremial y adelantó que “resolvimos entrar en medida de fuerza para exigir que se haga efectivo ese pago que fue acordado”.

En ese ámbito solicitaron la apertura y convocatoria a paritarias para discutir la pauta salarial para el 2026.

Ratificaron el reclamo de paritarias abiertas y el “rechazo a cualquier medida que implique resignar salarios o condiciones de trabajo” y adelantaron que se podría profundizar las medidas si no hay respuestas del gobierno que conduce Claudio Vidal. (Agencia OPI Santa Cruz)