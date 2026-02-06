Secuestran ovejas en un operativo rural en Perito Moreno

- Publicidad -

Por pedido de la justicia provincial, la División de Operaciones Rurales de la Policía de Santa Cruz efectuó un procedimiento en una estancia cercana a Perito Moreno donde se secuestraron animales en el marco de una investigación por presunto abigeato.

El operativo implicó incautar a 29 ejemplares de ganado ovino en la Estancia Pampa Verdum, en base a un pedido del Juzgado de Instrucción N°1 de la ciudad de Las Heras.

Durante el procedimiento se constató que los animales presentaban distintas señales que identifican la procedencia del ganado y los responsables del establecimiento no tenían la documentación respaldatoria.

- Publicidad -

Por ese motivo, los efectivos secuestraron los animales que quedaron en resguardo hasta que se esclarezca quienes son los propietarios. (Agencia OPI Santa Cruz)