Secuestran ovejas en un operativo rural en Perito Moreno

Por pedido de la justicia provincial, la División de Operaciones Rurales de la Policía de Santa Cruz efectuó un procedimiento en una estancia cercana a Perito Moreno donde se secuestraron animales en el marco de una investigación por presunto abigeato.
El operativo implicó incautar a 29 ejemplares de ganado ovino en la Estancia Pampa Verdum, en base a un pedido del Juzgado de Instrucción N°1 de la ciudad de Las Heras.
Durante el procedimiento se constató que los animales presentaban distintas señales que identifican la procedencia del ganado y los responsables del establecimiento no tenían la documentación respaldatoria.
Por ese motivo, los efectivos secuestraron los animales que quedaron en resguardo hasta que se esclarezca quienes son los propietarios. (Agencia OPI Santa Cruz)