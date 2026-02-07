Proveedores mineros de Santa Cruz critican bajo nivel de compras de Minera Don Nicolás 

- Publicidad -

La Cámara de Proveedores Mineros de Santa Cruz (CAPROMISA) criticó a la empresa Minera Don Nicolás por los bajos niveles de compras en proveedores locales que se registra, pese a los “anuncios de expansión y de vida útil del yacimiento”.

Así lo plasmó la entidad que nuclea a las empresas radicadas en un comunicado donde expresó “su profunda preocupación por el bajísimo nivel de compre local de la operadora, la ausencia de políticas tangibles orientadas al desarrollo de proveedores y al fomento del empleo local, y la persistencia de prácticas comerciales que afectan negativamente la sustentabilidad de las pymes de la provincia”.

Ante los “reiterados anuncios de crecimiento y aumento de producción del yacimiento ubicado en el Macizo del Deseado, dicho incremento no se traduce en un impacto positivo sobre la economía local”.

- Publicidad -

Señalaron que “el esquema operativo vigente responde a una lógica extractiva brutal, desacoplada de las demandas actuales del territorio, que no se traduce en desarrollo para los proveedores ni para los trabajadores santacruceños, no fortalece el entramado productivo provincial ni genera retorno de valor sostenible para las comunidades de Santa Cruz”.

CAPROMISA añade que “mientras la operadora comunica procesos de expansión, incorporación de nueva tecnología y una supuesta minería moderna, el análisis de los indicadores reales de empleo local y compre local ubica a Minera Don Nicolás entre los niveles más bajos de la región”.

“Los proveedores locales no están recibiendo oportunidades de trabajo derivadas de la ampliación de la producción, de las inversiones en modernización ni de los mejores resultados de la empresa. El crecimiento existe en los comunicados, pero no se ve reflejado en las pymes de Santa Cruz ni en las comunidades” afirman desde la entidad.

Además, criticaron la demora en los pagos a proveedores dado que los plazos “se extienden a 60, 90 y hasta 120 días, una práctica que, en el actual contexto de emergencia económica, genera un impacto altamente negativo sobre las pymes locales”. (Agencia OPI Santa Cruz)