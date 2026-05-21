El INDEC difunde el indicador clave tras la baja mensual del 2,6%

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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de marzo.

El Palacio de Hacienda aguarda un rebote técnico que interrumpa el retroceso de febrero de 2026, período que anotó la contracción más severa desde finales de 2023.

Las proyecciones de la consultora Equilibra anticipan una expansión del 1% mensual y un incremento del 1.5% interanual.

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Este comportamiento sectorial consolidaría una suba del 0.4% durante el primer trimestre de 2026.

La dinámica económica expone una marcada disparidad entre los distintos sectores productivos del país:

La minería, actividad con fuerte anclaje en provincias patagónicas como Santa Cruz , lidera los indicadores de crecimiento junto a la intermediación financiera.

, lidera los indicadores de crecimiento junto a la intermediación financiera. El sector agropecuario muestra una reactivación por la mejora en la cosecha de maíz.

La producción bovina corta una racha negativa y ensaya una recuperación tras 7 meses consecutivos de caída.

consecutivos de caída. En contrapartida, los rubros vinculados a la industria y el comercio continúan en terreno negativo, rezagados frente al promedio general.

El indicador oficial busca revertir el desplome de febrero de 2026, mes que registró una baja del 2.6% mensual.

La medición contra febrero de 2025 también retrocedió 2.1%, un resultado que se ubicó detrás del registro de septiembre de 2024, cuando la merma fue del 2.4%.

Frente a estas cifras de caída, el ministro de Economía, Luis Caputo, ensayó una defensa técnica y afirmó que la tendencia real es “subyacente”.

El jefe de las finanzas nacionales argumentó que el segundo mes del año contó con dos días hábiles menos que el mismo ciclo de 2025.

La conducción económica sumó a esa distorsión del calendario el impacto directo provocado por un paro general durante ese período. (Agencia OPI Santa Cruz)