Excombatientes rechazan la soberanía compartida

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(OPI TdF) – El Centro de Excombatientes de Ushuaia emitió un comunicado oficial en la provincia de Tierra del Fuego para repudiar la propuesta de soberanía compartida sobre las Islas Malvinas que presentó el veterano de guerra Alejandro Diego en la Universidad de Manchester. La organización de ex conscriptos alertó sobre las graves consecuencias políticas que genera este posicionamiento en el escenario internacional.

El Presidente de la institución, Juan Carlos Parodi, cuestionó con dureza que un propio veterano de guerra impulse este tipo de iniciativas coloniales. El directivo afirmó que el sector recibió el planteo académico británico con un repudio absoluto dentro de las bases de la organización.

Juan Carlos Parodi manifestó su indignación de forma directa respecto al accionar del disertante: “No logro entender qué hay en la cabeza de un veterano de guerra para que haga semejante burrada“. El Presidente advirtió además que diputados y funcionarios nacionales sostienen actualmente posturas similares en la estructura del armado político actual.

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El dirigente vinculó estas propuestas con un debilitamiento progresivo de la posición soberana de la República Argentina. De acuerdo a los datos analizados, el titular del centro calificó la iniciativa desplegada en el extranjero como “una traición a la causa, directamente, sin ningún tipo de duda“.

Juan Carlos Parodi denunció el avance de una estrategia de penetración cultural externa en el territorio nacional. El referente señaló la gravedad del asunto al afirmar que el caso muestra “cómo va avanzando lo que se conoce como el poder blando” y de qué manera “eso va penetrando la cabeza de los argentinos”.

La crítica de la entidad apuntó también contra la posibilidad de reconocer el derecho de autodeterminación a los habitantes isleños. Juan Carlos Parodi diferenció el respeto a los derechos civiles de cualquier tipo de reconocimiento político sobre el territorio continental usurpado.

El dirigente sostuvo que el Reino Unido implantó a esos seres humanos en el archipiélago y aclaró que ellos no tienen la culpa de residir allí. Por ende, el representante avaló garantizar sus derechos humanos y civiles, pero descartó otorgarles autoridad para la autodeterminación comunitaria.

La organización remarcó que las resoluciones de las Naciones Unidas definen a los habitantes actuales de las Islas Malvinas como una población implantada y no como un pueblo originario. Por este motivo, el marco jurídico internacional invalida el principio de autodeterminación británica en el litigio de las islas.

El esquema que propone el Centro de Excombatientes de Ushuaia establece que las discusiones sobre la permanencia de los habitantes ocurrirán únicamente después de que el Reino Unido retire su administración colonial. En ese escenario posterior, el Estado evaluará otorgar la ciudadanía argentina, reconocimiento de propiedades y derechos civiles.

Juan Carlos Parodi rechazó también el proyecto geopolítico de crear una provincia autónoma separada de Tierra del Fuego. Advirtió que esa alternativa administrativa implica convalidar la pérdida definitiva de la soberanía argentina sobre el territorio del Atlántico.

El representante marcó una posición taxativa respecto al manejo económico y comercial en el Atlántico Sur. El dirigente fijó la postura oficial al exigir que cualquier negociación de recursos naturales o comercio quede subordinada a una condición previa: “primero la soberanía, pongamos las cosas en su lugar y después resolvemos lo demás“.

Finalmente, el análisis de la entidad determinó que la propuesta formulada en la Universidad de Manchester no admite matices intermedios para la posición del país. Juan Carlos Parodi concluyó que aceptar este mecanismo supone convalidar una rendición incondicional y por eso la postura resulta inaceptable. (Agencia OPI Tierra del Fuego)