Diputados aprobó el recorte al subsidio de zona fría

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En el Congreso de la Nación, el oficialismo obtuvo la media sanción para reducir el alcance geográfico del régimen de zona fría. La Cámara de Diputados aprobó el miércoles el proyecto de ley del Gobierno que recorta el sistema de subsidios al consumo de gas. Tras más de 11 horas de sesión, la iniciativa cosechó 132 votos afirmativos, 105 negativos y 4 abstenciones, garantizando su pase al Senado para buscar la sanción definitiva.

Para consolidar esta victoria legislativa, La Libertad Avanza tejió alianzas con los bloques del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Independencia y Producción y Trabajo. El blindaje aliado solo mostró fisuras con la abstención de tres legisladores de Elijo Catamarca, alineados con el gobernador Raúl Jalil.

La votación sumó giros particulares. La monobloquista Karina Banfi de Adelante Buenos Aires votó a favor, a pesar de haberse manifestado en contra del recorte previamente. En tanto, Karina Maureira de La Neuquinidad y José Luis Garrido del partido Por Santa Cruz respondieron a los mandatos de sus gobernadores y apoyaron el texto oficial.

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Unión por la Patria y el Frente de Izquierda rechazaron el proyecto en forma unánime. A este bloque opositor se acoplaron nueve integrantes de Provincias Unidas, sumando legisladores cordobeses y santafesinos. Por su parte, el interbloque Unidas se fracturó: cuatro diputados de Provincias Unidas y Nicolás Massot de Encuentro Federal aportaron votos positivos. Dentro de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro se abstuvo, mientras que Mónica Frade y Miguel Pichetto de Encuentro Federal optaron por no votar.

La actividad en el recinto comenzó tras alcanzar un ajustado quórum. Con esta maniobra, el oficialismo anuló una convocatoria opositora prevista para una hora más tarde, la cual buscaba debatir los expedientes judiciales del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Esta superposición de citaciones provocó discusiones reglamentarias que demoraron el debate por 1 hora y media.

La jornada legislativa se abrió con la aprobación de la ley Hojarasca, que sumó 138 votos positivos, 96 negativos y 9 abstenciones. La norma, diseñada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado bajo la gestión de Federico Sturzenegger, busca la derogación de más de 70 normas obsoletas.

El debate central llegó con el régimen de zona fría, donde el oficialismo operaba con los votos justos. La Casa Rosada cerró un pacto de última hora con seis provincias aliadas, prometiendo un esquema de subsidios por zona cálida para el consumo de energía eléctrica.

El nuevo texto concentra el subsidio de gas en los hogares de la Patagonia, Malargüe y la Puna. El propósito técnico es volver al esquema previo a la ley sancionada en 2021, promovida en su momento por Máximo Kirchner, que otorgaba descuentos de entre el 30% y el 50% en diversas provincias. Los fundamentos del proyecto explicitan que se busca la reducción del déficit fiscal, la normalización financiera del sistema energético y el ordenamiento de las cuentas públicas.

La secretaria de Energía, Carmen Tettamanti, detalló que 1.600.000 usuarios perderán el beneficio. En contrapartida, 1.800.000 usuarios registrados en el programa de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) mantendrán un descuento superior al 75% en los meses invernales.

La asistencia estatal continuará disponible para familias vulnerables con ingresos que no superen tres canastas básicas, equivalente hoy a $4.300.000. El beneficio alcanza también a hogares con miembros con Certificado Único por Discapacidad (CUD), excombatientes con Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur y residentes inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares. El cambio normativo establece que el subsidio se aplicará por metro cúbico de gas natural consumido, eliminando la cobertura sobre el cargo fijo de la factura. El texto faculta además la condonación de deudas que las distribuidoras eléctricas mantienen con CAMMESA.

El miembro informante y presidente de la comisión de Energía y Combustibles, Facundo Correa Llano, apuntó contra el modelo previo señalando desinversión y subsidios mal asignados. El legislador defendió la gestión de Javier Milei centrada en el equilibrio fiscal y la inversión privada. En la misma línea, Laura Rodríguez Machado remarcó que el propósito es retirar las asistencias a quienes no las necesitan.

Desde la oposición, Miguel Ángel Pichetto cuestionó la modificación del cálculo del beneficio y defendió los derechos de las provincias de la Patagonia por su condición de productoras de gas y combustible. Andrea Freites de Unión por la Patria advirtió sobre el impacto tarifario en las boletas, mientras que su par de bloque, Fernanda Díaz, criticó la transferencia de recursos y objetó el endeudamiento con el FMI.

La diputada Paula Penacca denunció que la medida generará aumentos de entre el 30% y el 100% para 4.000.000 de usuarios a las puertas del invierno, asegurando que la reforma beneficia a los dueños de las grandes empresas energéticas. Romina del Plá, por el Frente de Izquierda, calificó la readecuación como un tarifazo y reclamó el derecho social a la energía.

En el plano de las internas provinciales, Gabriela Estévez destacó que el gobernador de Córdoba defienda la ley de 2021, señalando que 688.000 familias cordobesas accedieron a tarifas menores bajo ese marco de financiamiento superavitario. Al cierre del bloque opositor, Germán Martínez requirió un compromiso federal para proteger la zona fría y reclamó por una tarifa diferencial para el norte del país mediante una ley de zonas cálidas.

La última intervención estuvo a cargo de Silvana Giudici de La Libertad Avanza, quien defendió la eliminación de subsidios en countries de la zona AMBA, Córdoba y Puerto Madero. La legisladora argumentó que la ampliación del fondo en 2021 elevó la alícuota del 5.3% al 7.5%, y que sostener el sistema implicaba subirla al 11.5%. Finalmente, respaldó el artículo que busca regularizar el mercado mayorista eléctrico para normalizar una deuda con CAMMESA acumulada durante la gestión de Alberto Fernández, la cual ascendió a $18.000.000.000 de dólares. (Agencia OPI Santa Cruz)