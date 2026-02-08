Las Pastillas del Domingo: Condiciones de detención; No pero si, quizás no, pero tal vez…; los therián y los vaguián; Carloncho salvando las pilchas y Policías en alerta

- Publicidad -

Condiciones paupérrimas de detención

Hace un par de semanas se cancelaron las visitas familiares a los detenidos que están en la Comisaría de Río Turbio. El problema es que no han podido controlar un brote de tuberculosis que comenzó entre la población carcelaria, por lo cual unos 25 detenidos entre condenados y encausados con prisión preventiva, están aislados y sin atención médica. Los efectivos de la comisaría evitan tener contacto con ellos y solo le acercan la mercadería para que se cocinen.

Las quejas que parten desde los familiares de los detenidos, hacen hincapié en la falta de asistencia sanitaria y de un lugar para aislamiento. Los reclamos apuntan a la ausencia de asistencia por parte del hospital de la cuenca, dependiente del Ministerio de Salud, la justicia no define la situación de varios detenidos que han presentado Hábeas Corpus y el departamento de DDHH y el poder político provincial, brillan por su ausencia.

Cuando una persona es encarcelada, la salud y seguridad de cada una de ellas es responsabilidad del Estado, en este caso el provincial, por lo tanto, ya sea por las condiciones de propagación de la tuberculosis en el ámbito carcelario como por la falta de la atención necesaria de parte de los Poderes del Estado, encuadraría en el abandono de persona, razón por lo cual algunos abogados estarían ocupados en usar esta figura para presentar cargos a las autoridades teniendo en cuenta que si falleciera alguno de ellos, la situación se pondría aún peor.

No, pero si, quizás no, pero tal vez…

Ante la inpropias declaraciones del Ministro de Economía Exequiel Verbes que puso a todo el mundo en guardia tras revelar que “de acuerdo lo establece el Presupuesto” habrá aumento cero durante el año 2026, el gobierno reculó sobre sus pasos y soltó al Ministro de Trabajo de la provincia Juan Mata para “aclarar” el tema de los salarios y le armaron un discurso de oportunidad, con orden de ser replicado por los medios pautados del gobierno, cosa que los diarios V, incluyendo los digitales, hicieron de inmediato.

La explicación que tradujo Mata es que el Gobierno Provincial continuará con el proceso de recomposición salarial de los trabajadores estatales y que las paritarias seguirán abiertas durante 2026, “en función de la disponibilidad de recursos”; si hay algo más impreciso, vago y insustancioso que esa expresión, sería un hallazgo.

Lo que hizo el funcionario de Trabajo es poner un parche que suma aún más a la confusión y contradice abiertamente al Ministro de Economía, quien dijo todo lo contrario, además de mentir escandalosamente sobre que el Presupuesto habla de “pauta cero”, cosa que de ninguna manera es así y basta leerlo para darse cuenta que esa aseveración no es parte de su texto.

Es decir, el ministro de Trabajo trató de suavizar o corregir las declaraciones de Verbes dejando aún más expuesto al gobierno en una contradicción o una mentira extorsiva e infantil hacia los trabajadores estatales, porque decir semejante improperio y pretender que los gremios y la sociedad no se les venga encima, es de un amateurismo total.

En realidad, el gobernador, tras darse cuenta de la barbaridad que declaró Verbes retrocedió (dialécticamente pero no prácticamente) sobre sus pasos y salió a reparar el error muy tarde y dejó claro que ante presiones sociales fuertes y la unión de los gremios, el gobierno cede aún sin reconocer que se equivocó.

“Las puertas siempre han estado abiertas y van a seguir estándolo”, dijo Mata y los gremios saben que eso no es cierto. La señal de que algunos gremios como la ADOSAC debe rogarle o enojarse para lograr Paritarias, es el ejemplo más claro y si van a abrir las puertas para no decir ni ofrecer nada, es como gritar desde la cima del Aconcagua y esperar que lo escuchen en la ciudad de Mendoza.

Todo falso, forzado, inconducente, berreta y desorganizado. Luego de lo dicho por Verbes, cualquier negativa a hablar de salarios por parte del gobierno, será el encendido de una mecha que está corta e incipiente, porque antes había dudas si el gobierno quería ponerle un peso más en el bolsillos a los estatales; ahora esa duda está despejada: no. Si le agregamos las palabras del Ministro Mata, está claro que el gobierno provincial se encuentra en una encerrona que sobreviene de su propia impericia política.

Los therián y los vaguián

El hijo de la condenada, me refiero a Máximo Kirchner hizo declaraciones radiales donde refiriéndose peyorativamente a los seguidores de Milei dijo “el gobierno debería darles una pensión, porque ser therian es una enfermedad”.

Por definición los therians son personas que se identifican interna, psicológica o espiritualmente con un animal no humano, sintiendo una conexión profunda que consideran parte de su identidad, no un simple juego o disfraz. Es decir está catalogado como una conducta semi patológica de la cual (justo él) Máximo expone como un defecto político.

Los therians deberían hacerle una devolución sobre la ofensiva frase del “diputrucho bonaerense”, ingresándolo en una nueva subespecie política que es la de los “Vaguians”, personas que se identifican interna, psicológica o espiritualmente con un vago empedernido, autodidacta por incapacidad propia de obtener educación formal universitaria a la que suplantó por la Play y los juegos de liderazgo de algún libro de auto ayuda, que le quedan grandes y ridículos, espécimen que siente una conexión profunda con el ocio al cual considera parte de su identidad, no un simple juego o disfraz.

Carloncho tratando de salvar las pilchas

Recientemente y por redes sociales el diputado Carlos Godoy (FPV) dijo que presentó una nota formal al Gobernador Claudio Vidal “solicitando respuestas urgentes” sobre la provisión de medicamentos, la privatización de Servicios Públicos, la convocatoria de paritarias, una nueva ley de coparticipación y el funcionamiento de una planta de asfalto en la cuenca.

La pregunta es ¿Por qué el diputado Godoy no lo hace a través de los canales institucionales que corresponden como es la Cámara de Diputados, en vez de soltarlo en las redes sociales casi como un chusmerío de vecinas?. Lo ideal es que realice los pedidos de informes correspondientes al gobierno provincial y si no le responde, hacerlo público como mejor le venga en ganas, pero no al revés.

Quienes conocen a “Carloncho”, creen que busca “despegarse” de los próximos impactos negativos en la opinión pública que sufre y sufrirá el Ejecutivo provincial y se suma a la política berreta de la crítica no oficial, ya sea para sustentar su banca o para “llamar a la reflexión” a Vidal, que por ahí “le tira un hueso”.

Un ex compañero de ruta de Godoy se preguntaba “¿Dónde quedó el otrora ladero y “kumpita” de Claudio, a quien traicionó como lo hizo con José María Carambia”, cuando como intendente de las Heras lo tenía conchabado en el municipio a Godoy aunque después éste le dio un portazo?. Las fuentes prometieron aportar los comprobantes de lo que cobraba antes de hacerse el independiente y ladrar en patio ajeno sin morder, por supuesto, como lo está haciendo en este momento.

Policías en alerta

El título no refiere a la policía de Santa Cruz expectante y atenta al delito, sino que están en alerta por las declaraciones del Ministro Exequiel Verbes, ante la posibilidad de no recibir un peso de aumento salarial en el 2026 y porque además, ven que el deterioro salarial que sufren hoy, va a ser mínimo si se lo compara con lo que pasará el mes de junio o julio, si no recomponen sus sueldos.

Por ese motivo existe en la policía provincial, un movimiento subterráneo de autoconvocados que está llamando a movilizar en reclamo de paritarias, mejores condiciones laborales y aumento salarial.

Para ello hoy domingo a las 19 hay prevista una reunión de retirados y activos que dialogarán sobre los puntos comunes que tienen, tanto en reclamos salariales como logísticos, carencias de equipos, munición, chalecos, prácticas, cobertura social, sanciones, sumarios y procedimientos administrativos, etc.

En ese marco hay una tendencia de los uniformados y especialmente del sector retirado de la policía, de plantear un conflicto que haga reaccionar al gobierno y hasta se habla de un posible acuartelamiento de efectivos posiblemente para el día 20 de febrero, como ya sucedió en Santa Cruz en la época en que Sergio Acevedo se desempeñaba como Gobernador con los votos de Néstor Kirchner.

Estas son las consecuencias por las repercusiones de las palabras de Exequiel Verbes sobre la decisión de no dar aumento salarial en lo que va del año 2026. Y según analizamos en el contexto general, es solo la punta del iceberg. Habrá que ver si el gobierno rehúye llamar a la policía a una negociación, si aborta el problema antes que escale en proporciones y si “baraja y da de nuevo”, rectificando el rumbo de ser un duro sin coraza, al que le entran las balas sin que tenga el chaleco de kevlar suficientemente reforzado para que las palabras inconvenientes de Verbes no le genere una guerra de la que nadie va a salir ileso en Santa Cruz. (Agencia OPI Santa Cruz)