Rompió un cajero automático y deberá pagar su arreglo

- Publicidad -

(OPI Chubut). Un hombre fue condenado a pagar 248 mil pesos por haber roto un cajero automático de la Red Link del Banco del Chubut en marzo del 2025, según se definió tras un proceso de conciliación donde intervino el Ministerio Público Fiscal.

El acusado fue identificado como Daniel O. quien el 4 de marzo del año pasado rompió la pantalla de un cajero automático ubicado en un local de Avenida 25 de Mayo y Castelli de Rawson.

El sujeto intentó usar una tarjeta de débito para hacer una extracción y el cajero le retuvo el plástico, lo que causó una reacción violenta del imputado que golpeó el aparato con patadas y golpes de puño rompiendo la pantalla.

- Publicidad -

El daño del aparato quedó registrado en las cámaras de seguridad y se inició una causa que llevó al sujeto a una audiencia de conciliación para establecer una reparación económica que fue homologada por la jueza Laura Martini.

La representación del Banco del Chubut presentó el presupuesto correspondiente a la valuación de los daños y manifestó su conformidad con el acuerdo alcanzado. (Agencia OPI Chubut)