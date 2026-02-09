Asociación Civil Policial pidió apertura del Consejo del salario

- Publicidad -

La Asociación Civil Policial pidió al Ministerio de Seguridad de Santa Cruz la apertura del Consejo del Salario para iniciar las negociaciones sobre los ingresos de la fuerza de seguridad provincial.

El pedido se formalizó el lunes a la mañana donde le piden al ministro de Seguridad, Pedro Pródromos para que fije fecha, hora y lugar de reunión para actualizar el salario policial y penitenciario, “acorde con los datos inflacionarios y el creciente aumento de la canasta alimentaria patagónica y servicios de primera necesidad”.

El presidente de la Asociación Civil Policial, Ariel Galeano sostuvo que desde la organización “tenemos nuestra propia idea del Consejo del Salario dentro del marco democrático” en referencia a pedidos de sectores autoconvocados que dejaron trascender el malestar por la ausencia de una convocatoria a definir el valor punto de los haberes del personal de la fuerza de seguridad.

- Publicidad -

El dirigente sostuvo que “todos los reclamos son válidos y cada cual puede presentarlo como le parezca, pero queremos llevar esto a buen puerto”. (Agencia OPI Santa Cruz)