Manuel Adorni confirmó el cambio de nombre de la TV Pública

- Publicidad -

El Gobierno Nacional decidió que la Televisión Pública ya no se llame así. Sucede que, para la gestión de Javier Milei, el nombre actual arrastra una carga ideológica vinculada al kirchnerismo que desean extirpar de cuajo.

El vocero Manuel Adorni blanqueó que la intención inicial era bajar la persiana definitivamente. El punto es que la ley prohíbe la privatización y, por ahora, el plan consiste en licuar la estructura hasta convertirla en algo residual.

La administración libertaria busca una eficiencia basada en el achique extremo. La verdad es que pretenden reducir la plantilla en 500 trabajadores, lo que representa un golpe al 20% del personal total de los medios públicos.

- Publicidad -

Esta reestructuración no solo afecta al canal de bandera. Las 50 emisoras de Radio Nacional también entran en el recorte masivo que la gestión denomina un cambio simbólico necesario para esta nueva etapa política.

El Decreto 79/2026 oficializó que la intervención de Radio y Televisión Argentina (RTA) se extenderá hasta el 1º de febrero de 2027. Esta prórroga otorga un cheque en blanco para continuar con el desguace operativo.

El foco oficial está puesto en eliminar cualquier rastro de “cartelería con contenido ideológico” en las dependencias.

Mientras tanto, la realidad en los pasillos es desoladora. Los gremios como SATSAID y SiPreBA denuncian que los salarios están congelados desde agosto de 2024, hundiendo a muchos trabajadores bajo la línea de pobreza.

Sucede que el plan de retiros voluntarios es la herramienta elegida para forzar la salida de periodistas y técnicos. La gestión de La Libertad Avanza considera que la dotación de 1.300 empleados en la señal es excesiva.

El conflicto de fondo es la supervivencia misma del servicio de comunicación. Los trabajadores advierten que estas reformas laborales y los recortes presupuestarios causarán un daño irreversible a la identidad de los medios estatales. (Agencia OPI Santa Cruz)