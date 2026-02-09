Trabajadores y cámaras empresariales buscan cerrar acuerdo salarial

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) de Chubut y las cámaras pesqueras volvieron a reunirse para negociar los incrementos salariales y readecuar los valores vigentes en el Convenio Colectivo de Trabajo, con el fin de evitar conflictos como los que paralizaron la pesca en 2025.

En la previa de la temporada de pesca de langostino en aguas nacionales, el gremio y las empresas buscan alcanzar un acuerdo para iniciar las operaciones sin conflictividad.

En el encuentro participaron Raúl Duros y Ángel Juan Navarro, secretario General y secretario de Pesca del SOMU y se juntaron con los representantes de las cámaras empresarias en forma virtual.

Uno de los puntos a negociar implica cómo se efectuará la liquidación de la producción por cada tonelada de langostino que se pesque, procese y congele a bordo de los barcos con fines de exportación.

Desde el SOMU se planteó que los valores deben considerar que es “una de las actividades considerada más riesgosa del mundo, un trabajo pesado con extensión de jornadas laborales, lejos de sus hogares, trabajando a bordo de los buques pesqueros en el mar, expuestos directamente a las inclemencias del tiempo”. (Agencia OPI Chubut)