Analizamos la evolución detallada del Personal de la Administración Pública Provincial, en base a las proyecciones presupuestarias desde el 2023 al 2026

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(Por: Rubén Lasagno) – Realizamos un análisis de los presupuestos del Estado provincial en nuestro poder entre el periodo 2023 y 2026 donde se muestra una tendencia clara de expansión de personal en los primeros años analizados, seguida de un ajuste significativo proyectado para el 2026, además de modificaciones claves en el organigrama del Estado. Ahora resta saber si en el futuro, esto se aplica como está expresado en los números.

Evolución general de la planta de personal (Cargos Totales)

El panorama macro que encontramos, muestra que la cantidad total de cargos presupuestados tuvo un crecimiento sostenido hasta alcanzar un pico en 2025, para luego experimentar un recorte considerable en el presupuesto 2026, de acuerdo al siguiente cuadro:

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Año Presupuestario Cargos Totales Variación Interanual Cargos Permanentes Cargos Temporarios 2023 37.365 – 35.680 1.685 2024 37.919 + 554 35.796 2.123 2025 38.130 + 211 36.725 1.405 2026 36.452 – 1.678 35.111 1.341

Entre 2023 y 2025 el Estado sumó 765 cargos a su estructura. Sin embargo, el presupuesto 2026 proyecta una reducción de 1.678 cargos respecto al año anterior, perforando incluso el piso de la planta que se tenía en 2023.

En 2024 hubo un salto importante en la contratación temporal (de 1.685 a 2.123). En 2025, esa tendencia se invirtió: los temporarios bajaron drásticamente, pero los permanentes dieron un salto de casi 1.000 ingresos, lo que sugiere un pase a planta de personal contratado.

Cuando desglosamos los números por ministerios y poderes del Estado, nos muestra tendencias dispares. Algunas áreas sufren fuertes recortes estructurales mientras otras mantienen un crecimiento ininterrumpido.

Poder Judicial (Crecimiento ininterrumpido). Es la única jurisdicción grande que no para de crecer en ningún ejercicio. Pasó de 2.407 cargos en 2023 a 2.849 en 2026. Es un aumento de 442 cargos (+18,3%) en cuatro años.

Ministerio de Salud y Ambiente (en declive). Muestra una pérdida progresiva de cargos en la estructura presupuestada. En 2023 contaba con 6.412 cargos y para 2026 proyecta 5.904. Es una reducción de 508 posiciones en el período.

Ministerio de Seguridad (Efecto pico y caída). Tuvo una fuerte expansión entre 2023 (6.833 cargos) y 2025 (7.493 cargos). Sin embargo, para 2026 se proyecta un ajuste que lo devuelve a 7.175.

Consejo Provincial de Educación. Es la jurisdicción con mayor volumen de personal. Se mantuvo relativamente estable en la franja de los 14.500/14.600 cargos hasta 2025, pero en 2026 acusa un recorte importante, cayendo a 14.320 cargos.

Cambios estructurales en el Organigrama

Realizamos la comparación de las planillas las cuales también dejan ver las reestructuraciones políticas y de gabinete que impactaron en el presupuesto.

Ministerio de Igualdad y Equidad de Género. Aparece en los presupuestos 2023 (40 cargos) y 2024 (59 cargos). A partir de 2025, esta jurisdicción desaparece como ministerio independiente.

Fusión de carteras. Tras la desaparición del Ministerio de Igualdad en 2025, el Ministerio de Desarrollo Social cambia su nomenclatura a “Ministerio de Desarrollo Social, Integración e Igualdad”, absorbiendo probablemente esas funciones. Su estructura pasa de 1.667 cargos en 2024 a 1.828 en 2025.

Ministerio de Energía y Minería. En 2025 aparece esta nueva cartera de forma independiente en la planilla presupuestaria, con 134 cargos asignados que suben a 148 en 2026. Anteriormente, estas funciones estaban subsumidas en otras áreas, probablemente en el Ministerio de Producción, que baja su cantidad de cargos justamente a partir de 2025.

Análisis de la Evolución por área

El Ministerio de Seguridad (crecimiento Neto Positivo) es el único de los tres sectores vitales que terminaría el período 2026 con más empleados que en 2023, aunque con una fluctuación importante.

Tuvo una fuerte expansión durante el presupuesto 2024 (casi un 7% de incremento, sumando 464 cargos en un solo año) y siguió creciendo en 2025. Sin embargo, para 2026 proyecta un recorte de 318 cargos (-4.24%). A pesar de este último ajuste, el balance general de los cuatro años arroja un crecimiento estructural del 5.01%.

Ministerio de Salud y Ambiente (ajuste Sostenido). El área sanitaria es la más castigada en términos de reducción de su plantilla entre las tres áreas comparadas. Tuvo un recorte inicial considerable en 2024 (-3.74%), intentó recuperar levemente su planta en 2025 (apenas un +0.76%), pero proyecta el recorte porcentual más severo de todos para el ejercicio 2026, con una caída del -5.07%. El resultado acumulado de los cuatro presupuestos es una pérdida real de 508 puestos de trabajo, lo que representa casi un 8% menos de cargos respecto a 2023.

Consejo Provincial de Educación (Estabilidad y posterior recorte). La cartera educativa (solo tomando en cuenta los cargos formales, excluyendo las horas cátedra que tienen su propia dinámica) se mantuvo dentro de un esquema de mucha estabilidad institucional durante los tres primeros años, con fluctuaciones menores al 1% (bajó en 2024 y rebotó exactamente a los mismos niveles en 2025). Sin embargo, el presupuesto 2026 impone una reducción del -2.31% (339 cargos menos en un solo año). Esto deja a la cartera con un saldo total negativo del -2.38% para el global de los 4 años.

Concluyendo

De análisis practicado a los Presupuestos provinciales, se ha podido determinar que la reducción del Estado no es transversal ni equitativa, sino que define claramente las nuevas prioridades políticas y financieras.

Las áreas más perjudicadas son Salud (el sector más castigado), perdiendo personal de forma sostenida año a año (-7.92% acumulado) y Educación, que tras años de estabilidad, también sufre el rigor del recorte en 2026. Es decir, el ajuste del Estado provincial recae fuertemente sobre los servicios esenciales.

Las áreas protegidas en tanto son, el Poder Judicial quien exhibe un crecimiento ininterrumpido y desconectado del ajuste general (+18.3% en el período) y Seguridad, por su parte, que aunque sufre un recorte en 2026, con lo cual termina el ciclo con un saldo positivo, conservando una estructura mayor a la que tenía en 2023.

El Gobernador Claudio Vidal junto a Pedro Pródomos Ministro de Seguridad de Santa Cruz – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

La evolución de los cargos también refleja una reorganización ideológica y estratégica del organigrama provincial. La eliminación de áreas como el Ministerio de Igualdad y Equidad de Género (cuyas funciones parecen ser absorbidas por Desarrollo Social) contrasta fuertemente con la creación y jerarquización del Ministerio de Energía y Minería a partir de 2025. Los números muestran un desplazamiento de recursos desde agendas sociales hacia áreas de perfil productivo y extractivo.

Por lo tanto, la tendencia analizada en base a los datos obtenidos de los Presupuestos, establecen que la provincia de Santa Cruz se encamina hacia un modelo de administración pública más reducido en volumen general, pero desproporcionado en su distribución interna. El “ahorro” en la cantidad de cargos se financia, en su gran mayoría, mediante el vaciamiento progresivo del sistema de Salud y el recorte en Educación, mientras se sostienen o amplían las estructuras del Poder Judicial y el aparato de Seguridad. (Agencia OPI Santa Cruz)