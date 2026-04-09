Israel propuso iniciar diálogo directo con el Líbano

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La propuesta diplomática coincide con una intensa ofensiva militar fronteriza. Las fuerzas armadas israelíes atacaron 100 objetivos en apenas 10 minutos y provocaron la muerte de más de 200 personas según reportes locales.

El primer ministro Benjamin Netanyahu instruyó a su gabinete político iniciar negociaciones directas con las autoridades del Líbano. El jefe de Estado de Israel persigue un pacto definitivo para desarticular la estructura de la agrupación Hezbolá y establecer una relación pacífica binacional.

A través de un reporte oficial, la cadena CBS News reprodujo la postura del mandatario. “Ante los reiterados llamamientos del Líbano para que se inicien negociaciones directas con Israel, ayer di instrucciones al Gabinete para que se inicien negociaciones directas con el Líbano lo antes posible”, reconoció el funcionario.

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Durante la jornada del miércoles, el ejército israelí ejecutó una operación relámpago sobre el territorio vecino mientras avanzaban los diálogos. Las fuerzas militares atacaron 100 supuestos objetivos pertenecientes a Hezbolá en un lapso de apenas 10 minutos.

Frente a la magnitud del bombardeo, las instituciones libanesas relevaron las bajas del operativo. Los funcionarios locales confirmaron el fallecimiento de más de 200 personas producto de los impactos.

Como pieza crítica de la región, el país árabe condiciona la estrategia del presidente Trump para finalizar la guerra con Irán. Estados Unidos e Israel chocan de frente contra el posicionamiento de los gobiernos de Irán y Pakistán. Los cuatro países discuten públicamente la incorporación de la nación situada al norte de suelo israelí en las condiciones de alto el fuego del conflicto iraní. (Agencia OPI Santa Cruz)