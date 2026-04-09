El sector privado abandona la deuda en pesos y salta al dólar

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El mercado corporativo altera su estructura de financiamiento ante la plancha sobre el tipo de cambio. Las empresas asumen mayor riesgo crediticio en dólares e interrumpen la toma de deuda en pesos para capitalizar la menor tasa de interés.

Las gerencias financieras evalúan diariamente el dilema de financiarse en moneda dura o local. La decisión corporativa depende estrictamente de las expectativas de depreciación y del plazo del préstamo.

La consultora LCG auditó la dinámica del sistema bancario y confirmó el hundimiento de las líneas nacionales. El volumen de los préstamos en pesos retrocedió un -1,7% mensual en marzo.

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El impacto inflacionario licuó la masa prestable del mercado interno. Los analistas advirtieron que la cartera en pesos arrastra tres meses consecutivos de caída y tocó niveles reales equivalentes a jun-25.

El trabajo técnico detalló la contracción generalizada del sistema mediante bajas recientes en tres segmentos específicos:

Financiamiento al consumo

Préstamos a las empresas

Préstamos de garantía real

El apetito inversor migró hacia la divisa estadounidense para capturar el diferencial de tasas, siempre y cuando la cotización oficial no experimente saltos. Los privados reactivaron la demanda crediticia tras atravesar un febrero con colocaciones mediocres.

La inyección de liquidez verde excluye las operaciones vinculadas a las tarjetas de crédito. Los registros del sistema financiero marcan que los préstamos en dólares volvieron a crecer fuerte en marzo al inyectar + U$S 1.246 millones. (Agencia OPI Santa Cruz)