Servicios Públicos lanzó plan de regularización de deudas para comercios

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La empresa estatal Servicios Públicos informó la vigencia de un plan de regularización de deudas para el sector comercial en el marco de la Emergencia Comercial declarada mediante la Ley Provincial 3996/2026.

Esta iniciativa prevé facilidades de pago diseñado específicamente para “aliviar la situación financiera de los usuarios comerciales en toda la provincia”.

Con este plan los comerciantes podrán “regularizar sus deudas por servicios de manera accesible y sin cargos financieros adicionales en el esquema principal”.

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La financiación será hasta 12 cuotas sin interés sin necesidad de realizar una entrega de dinero al momento de la firma.

Para acceder a la regularización de deudas será obligatorio adherirse al sistema de débito automático.

Desde Servicios Públicos indicaron que para situaciones de mayor complejidad de deuda con la empresa de energía eléctrica se dispusieron “alternativas como planes de pago de hasta 24 cuotas. Los interesados en esta modalidad deberán consultar las tasas y condiciones vigentes en las oficinas de la empresa”.

Los usuarios comerciales que deseen inscribirse en el plan “deben dirigirse a las sucursales distritales correspondientes a su localidad para recibir asesoramiento personalizado e iniciar el trámite de adhesión”. (Agencia OPI Santa Cruz)