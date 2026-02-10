El INDEC revela una inflación de enero que se resiste a bajar del 2%

- Publicidad -

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) presenta hoy a las 16:00 el IPC de enero en un clima de absoluta desconfianza técnica. Mientras el organismo oficial mantiene la vieja metodología de cálculo tras la salida de Marco Lavagna, las consultoras privadas advierten que el índice, aunque mostraría una leve baja respecto al 2,8% de diciembre, seguirá estancado por encima de la barrera del 2%.

La decisión de postergar la implementación de la nueva canasta de medición —basada en consumos actuales— deja al descubierto la fragilidad estadística. El dato nacional que se informará hoy contrastará con el 3,1% ya medido por la Ciudad de Buenos Aires, donde sí se utiliza una fórmula actualizada. Esta brecha de casi un punto porcentual evidencia que la medición nacional sigue anclada en consumos de hace dos décadas, subestimando el impacto real en el bolsillo.

Los analistas del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) proyectan que la cifra oficial se ubicará en el 2,4%. A pesar del optimismo oficial por esta “desaceleración”, la inflación interanual ya galopa al 32,1% según la Fundación Libertad y Progreso, impulsada por una moneda que no para de perder valor ante la incertidumbre política.

El peso de los alimentos y la trampa de los precios regulados

El análisis por rubros revela que la supuesta calma es solo superficial. Según la consultora C&T, el sector de alimentos y bebidas registró un aumento del 4,1% en el Gran Buenos Aires, traccionado principalmente por la suba de verduras y un incremento del 5% en las carnes. Estos son bienes básicos que el consumidor santacruceño paga incluso más caros por el factor logístico.

Por su parte, el informe de Equilibra destaca que restaurantes y hoteles subieron un 3,8%, mientras que salud avanzó un 2,8%. Si el índice general no fue más alto, se debió exclusivamente a que los regulados (tarifas y combustibles) dieron un breve respiro tras los violentos ajustes de diciembre, y no por una recuperación genuina del valor del peso.

Para el cierre del año, los especialistas ya corrigieron sus planillas al alza. Se espera que la inflación acumulada de 2026 alcance el 22,4%, una cifra que parece conservadora si se tiene en cuenta que la pérdida de confianza en la moneda local sigue alimentando la suba de productos comerciables que todavía no terminaron de ajustar sus precios. (Agencia OPI Santa Cruz)