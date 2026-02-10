El Tribunal de Juicio de Río Grande condenó a 20 años de prisión al abusador de Tolhuin

- Publicidad -

(Río Grande – OPI TdF) – El Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Norte dictó este mediodía una sentencia de 20 años de prisión para un hombre de 47 años, residente de Tolhuin, hallado responsable de abusar sexualmente de su hija biológica y de su hermana.

Lo cierto es que el fallo generó un cimbronazo inmediato en los pasillos judiciales. La fiscal Mariel Zárate había solicitado originalmente una pena de 40 años, fundamentada en la gravedad extrema de los hechos y la multiplicidad de episodios acreditados durante el proceso.

Puertas adentro, la justicia fueguina aplicó exactamente la mitad de lo pretendido por la parte acusadora. El defensor oficial, Marcelo Escola, intentó sin éxito la absolución mediante un planteo de inimputabilidad, argumento que los magistrados descartaron de plano al dictar la responsabilidad penal.

La trama real indica que, aunque hay condena, el sabor es agridulce para quienes esperaban una respuesta más contundente del Poder Judicial. La fiscalía ahora analiza recurrir a Casación, una herramienta legal disponible cuando la pena impuesta es igual o menor al 50% de lo solicitado.

La sociedad fueguina asiste a un cierre de etapa marcado por la incertidumbre. Zárate adelantó que esperará al 25 de febrero para conocer los fundamentos del fallo, fecha clave para decidir si la estructura judicial de la provincia estuvo a la altura del daño causado a las menores. (Agencia OPI Tierra del Fuego)