Confirmaron que el asesino de Valeria Schwab se suicidó

(OPI Chubut) – El Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia confirmó este martes por la tarde que el autor del femicidio de Valeria Schwab fue identificado como Jonathan Chacano, quien se suicidó al día siguiente de haberse encontrado el cuerpo de la víctima en la zona de barrancos del cerro Chenque.

En una conferencia de prensa sobre el asesinato de la mujer de 38 años durante la madrugada del miércoles 14 de enero, el fiscal jefe Cristian Olazábal y la fiscal general María Laura Blanco dieron precisiones sobre las pericias y estudios de ADN en la investigación judicial.

En la reconstrucción del crimen se señaló que en la noche del martes 13 de enero Valeria salió de su domicilio alrededor de las 21:50 para realizar una caminata.

Su recorrido incluyó zonas muy transitadas: avenida Ducos, el sector de Las Torres, las inmediaciones del club Gimnasia y Esgrima, el colegio Perito Moreno y luego el paseo costero, bordeando la avenida Hipólito Yrigoyen en dirección norte.

En base al testimonio de su familia, la víctima “continuó caminando por detrás de un supermercado, superó varias paradas de colectivo y siguió su trayecto por la Ruta Nacional Nº 3, pasando por la zona de Prefectura, el edificio del Ministerio Público Fiscal y la bicisenda ubicada frente al cerro Chenque. Su destino habitual era kilómetro 3, pero esa noche el recorrido se interrumpió abruptamente tras pasar el Monumento a los Primeros Colonos, en inmediaciones del sector conocido como Eureka”.

Tras enviar un mensaje alrededor de las 23 horas nunca más se supo del paradero de Valeria.

La fiscal Blanco afirmó que “estamos en condiciones de dar novedades. Se trata de un caso complejo, por el lugar donde ocurrió, en plena vía pública. Hubo un trabajo muy importante. Han sido horas y horas de analizar filmaciones, recorrer el lugar, tomar testimonios y reconstruir cada movimiento. Por eso queremos ser responsables y recién ahora dar información confirmada”.

“Hasta ahora teníamos muchas posibilidades y líneas investigativas abiertas. Hoy tenemos una prueba científica que nos da otra contundencia”, sostuvo la funcionaria judicial y confirmó que los resultados de ADN, cerraron la hipótesis principal del caso.

“Tenemos los resultados de la prueba de ADN y podemos dar conclusiones serias. Se confirma la hipótesis que se venía barajando hasta el momento. El autor del hecho es el que se suicidó al otro día”, afirmó Blanco y sostuvo que “se encontró ADN de esta persona en las uñas de Valeria, también ADN en las zonas genitales, en los hisopados que se tomaron durante la autopsia. Además, encontramos ADN de Valeria en las pertenencias del agresor”.

“No se encontró ADN de ninguna otra persona. Se trata de un único perfil genético que se corresponde con esta persona” aseguró Blanco quien al referirse al abuso sexual sostuvo que “la autopsia describe las lesiones. El abuso sexual lo podemos afirmar en base a la escena del hecho, las lesiones y la presencia de ADN en la zona vaginal”. (Agencia OPI Chubut)