Incendio en el corralón municipal afectó a más de 20 autos secuestrados

Unos 22 vehículos secuestrados en el corralón municipal de Río Gallegos fueron afectados el lunes a la noche por un incendio que fue sofocado por los bomberos de la policía de Santa Cruz.

El incendio se registró a las 23:40 horas y acudieron dos autobombas del Cuartel Central de Bomberos en un operativo de emergencia.

El predio afectado se encuentra en cercanías del Autódromo de Río Gallegos y a los barrios Los Sauces y San Benito, donde se resguardan los vehículos secuestrados alrededor del año 2011.

Bomberos confirmó que fueron 22 vehículos los afectados y el Comisario Mayor Domingo Gonzalo, segundo jefe de la Superintendencia de Bomberos de la Policía de la provincia de Santa Cruz informó que “investigamos las causas y se realizan las pericias para conocer el origen del fuego”. (Agencia OPI Santa Cruz)