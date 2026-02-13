Continúa la ampliación del Astillero de Caleta Paula

- Publicidad -

El Ministerio de Energía y Minería informó sobre los avances en las obras de ampliación y modernización del Astillero de Caleta Paula, que buscará fortalecer “la infraestructura productiva provincial, impulsar la industria regional y generar empleo genuino en la zona norte de la provincia”.

La empresa Astilleros Patagónicos Integrados S.A es la operadora a cargo de las obras que permitirán efectuar las tareas de carenado, mecánica, calderería, montaje, electricidad y control en las embarcaciones, además de la incorporación de equipamiento estratégico y obras complementarias necesarias para la puesta en funcionamiento integral del nuevo astillero.

Desde la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz señalaron que el astillero permitirá “ampliar capacidades industriales propias, agregar valor en origen a la producción energética y consolidar a Santa Cruz como un actor estratégico dentro de la industria naval y logística del sur argentino”.

Entre algunas de las actividades previstas podrá “realizar mantenimiento y reparación de la boya de carga de petróleo que opera en Caleta Olivia, fortaleciendo la logística hidrocarburífera regional; ejecutar tareas de reparación naval mediante operaciones de dique seco; como así también, desarrollar el armado y fabricación de estructuras pesadas destinadas a proyectos estratégicos, como fustes de aerogeneradores y componentes para represas hidroeléctricas, acompañando la transición energética y la diversificación productiva”.

Actualmente, el astillero cuenta con “una dotación de 39 trabajadores, de los cuales el 95 % reside en la provincia, principalmente en las localidades de Caleta Olivia y Pico Truncado”. (Agencia OPI Santa Cruz)