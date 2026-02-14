Cuatro nuevas denuncias llevan al exconcejal Maldonado a un segundo juicio

- Publicidad -

La Justicia de Santa Cruz fijó el 1 de abril de 2026 como fecha de inicio para el segundo juicio oral contra el ex concejal de Río Gallegos, Emilio Maldonado. El ex edil, quien actualmente cumple una condena de 16 años en la Unidad Penitenciaria N°2, deberá responder ante el Tribunal por cuatro nuevos casos de abuso sexual que se sumaron durante el avance de la investigación.

El proceso llega tras el rechazo de una instancia de juicio abreviado. El abogado querellante, Sergio Macagno, confirmó que no se aceptó la propuesta de la Fiscalía de Cámara —que en octubre de 2024 sugería una pena de nueve años— para avanzar formalmente hacia el debate oral. Con estas nuevas presentaciones, la causa acumula el testimonio de seis víctimas que declararon ante la sede judicial.

El origen de las denuncias

El historial judicial de Maldonado comenzó el 20 de junio de 2020 con una denuncia por el abuso de una niña de 10 años. Tras la exposición pública del caso, se sumó una segunda denuncia por el presunto abuso de una menor de 13 años. Por estos hechos, la Cámara Criminal condenó al ex integrante del Frente de Todos en octubre de 2022.

La aparición de nuevas denunciantes fue progresiva:

Una tercera denuncia surgió poco después de las primeras publicaciones.

Un cuarto caso apareció durante el desarrollo del primer juicio.

Dos menores más se presentaron el mismo día que se dictó la sentencia original.

En agosto de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz ratificó la condena inicial al rechazar el recurso de casación de la defensa, dejando firme la sentencia de 16 años que el exfuncionario cumple en la periferia de la capital provincial.

Voces de las víctimas

La madre de la primera denunciante expresó sentir “alivio por mi hija y por todas las víctimas” tras conocer la fecha del nuevo debate. Asimismo, recordó las presiones, amenazas e insultos recibidos al inicio del proceso y cuestionó el accionar institucional de aquel momento: “Vulneraron los derechos de mi hija, archivando la denuncia“, afirmó.

Por su parte, una de las menores denunciantes manifestó su deseo de que las demás víctimas logren avanzar con sus vidas. “Hoy en día pude salir adelante. Dios ya se está encargando que él sufra en la cárcel, porque humano no es“, declaró la joven, quien destacó además la valentía de su madre durante los años de lucha judicial. (Agencia OPI Santa Cruz)