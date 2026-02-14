Denuncian intento de boicot en el inicio de clases en Chubut y el gobierno se presenta como querellante

- Publicidad -

(Rawson – OPI Chubut). El gobierno de Chubut se presentará como querellante en una denuncia que vincula a un ex funcionario vinculado al sector pesquero que habría intentado coimear a un dirigente del gremio de estatales ATE para boicotear el inicio de clases en la provincia.

Así lo confirmó el ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi tras conocerse la denuncia ante la justicia provincial que efectuó el secretario general de ATE Trelew, José Severiche por un intento de coima del ex funcionario Gonzalo Carpintero quien le habría pedido “generar disturbios durante el inicio de clases previsto para el próximo 23 de febrero”.

El dirigente gremial señaló que fue convocado a una reunión donde se encontraba una persona identificada como “Ricky”, vinculada laboralmente al empresario de la flota amarilla Raúl Matías Cereseto, quien a su vez estaba acompañado por Carpintero y le pidió que “haga quilombo” durante la jornada de inicio de clases.

- Publicidad -

Severiche hizo la presentación ante la Fiscalía Anticorrupción provincial y aseguró que cuando ingresó al encuentro se retiraba el empresario Cereseto, quien desmintió públicamente haber participado de la reunión.

El ministro Parodi aseguró que “hemos tomado con mucha preocupación y con mucha indignación. Esto no es contra un gobernador o contra un gobierno, es un intento de desestabilizar y de atacar un derecho fundamental como es el acceso a la educación”.

En tanto, se supo que allanaron domicilio de Carpintero, un ex funcionario provincial que carga con una condena por corrupción durante el gobierno de exgobernador ya fallecido Mario Das Neves.

Parodi señaló que el gobierno provincial sospecha que el ex funcionario investigado “habría actuado como ejecutor y no como instigador. No somos ingenuos. Creemos que fue quien tuvo la conversación, pero no quien promovió esta maniobra. La investigación tiene que ir hasta el fondo porque esto no termina en él”.

Además, la administración que conduce el gobernador Ignacio Torres cree que el pedido de impedir el inicio de clases se vincula al conflicto por la actualización del canon pesquero.

“No tenemos dudas de que esta acción proviene de un sector del empresariado pesquero. Durante muchos años hicieron y deshicieron, poniendo al Estado de rodillas. Cuando se encuentran con un gobierno que pone límites, buscan desestabilizar”, dijo Parodi.

El funcionario recordó que “el gobernador quiere que esto llegue hasta las últimas consecuencias. Las partes querellantes pueden instar medidas y acompañar el proceso para que se conozca toda la verdad”.

Desde el Ministerio Público Fiscal reconocieron que ya investiga un presunto intento de soborno relacionado con el inicio de clases en Chubut y fue radicada en la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública y se encuentra en etapa inicial donde ya se realizaron allanamientos y secuestro de celulares, junto a grabaciones de las cámaras de seguridad de los lugares donde se habría llevado adelante la reunión. (Agencia OPI Chubut)