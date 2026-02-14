Juicio oral en Ushuaia por la tragedia vial del paraje La Mosca Loca

- Publicidad -

(Ushuaia – OPI TdF) – El próximo miércoles se abrirán las puertas de los tribunales de Ushuaia para juzgar una tragedia que todavía duele en el tejido social fueguino. Laureano Catriel Costa Sereno se sentará en el banquillo de los acusados por la muerte de tres jóvenes en un siniestro vial que, tras años de espera, llega finalmente a debate oral.

La trama judicial se remonta al 22 de enero de 2021. Aquella tarde, cerca de las 19:00, un Ford Fiesta blanco que circulaba por la Ruta Nacional Nº3 terminó convertido en chatarra a la altura del kilómetro 3042, en las inmediaciones del paraje La Mosca Loca. Lo que siguió fue el vacío absoluto para tres familias locales.

Naiara García Capurro, Nicolás Gómez y Marianela Inés Barrionuevo, todos de entre 19 y 20 años, perdieron la vida tras una secuencia de derrapes y un impacto brutal contra una arboleda. Lo que el Tribunal de Juicio en lo Criminal deberá determinar ahora es si hubo una negligencia fatal o una intención que agrava el cuadro legal.



La Fiscalía, representada por Daniel Curtale, sostiene una acusación que no escatima en detalles técnicos. Se investiga desde la circulación a contramano y maniobras zigzagueantes hasta el estado de los neumáticos. La duda central es técnica pero crucial: si la conducta fue a título doloso o una eventual recalificación a culposo.

Este juicio no es solo un expediente más. Representa la demanda de justicia por el uso de la ruta que conecta a toda la provincia. El debate, donde declararán nueve testigos, será presidido por los jueces Maximiliano García Arpón, Rodolfo Bembihy Videla y Manuel López. (Agencia OPI Tierra del Fuego)