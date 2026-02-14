- Publicidad -

Efectivos de Policías Autoconvocados se manifestaron este viernes frente a la Casa de Gobierno de Santa Cruz para exigir la apertura inmediata de paritarias salariales. La protesta surge como respuesta a la falta de soluciones oficiales ante sueldos que, según denuncian los sectores movilizados, se encuentran por debajo de la línea de indigencia.

En el marco de la conformación del Frente Sindical, el ex comisario Ramón Quipildor advirtió sobre la crítica situación social que atraviesan los agentes. “Ningún habitante de Santa Cruz escapa de este hambre que se está viviendo. La policía no es ajena, somos parte de la sociedad y tenemos que comer, alquilar y mandar a los chicos a la escuela”, sentenció.

Críticas a la gestión de Vidal y el Ministerio de Seguridad

Quipildor dirigió duras acusaciones contra el gobernador Claudio Vidal, a quien calificó como “ausente” y “mentiroso”. La crítica se extendió hacia la cúpula del Ministerio de Seguridad, señalando que el ministro Pedro Prodromos “no sabe nada de policía” y no debería ocupar dicho cargo. Asimismo, se refirió al Jefe de Policía, Agüero, tratándolo de “títere del gobierno” y afirmando que “defraudó a toda la fuerza”.

- Publicidad -

El desfasaje salarial y el costo de los uniformes

La brecha entre los ingresos y el costo de vida en la Patagonia es el eje central del conflicto. Según los datos aportados por los manifestantes, un agente recién ingresado percibe un sueldo de $1.100.000, mientras que la canasta básica en la zona supera los $1.600.000.

Tensión en Santa Cruz por el reclamo salarial de policías autoconvocados – Foto: OPI Santa Cruz

A esta insuficiencia salarial se suma la falta de equipamiento básico provisto por el Estado. Quipildor detalló que los efectivos deben costear sus propios uniformes, cuyo valor asciende a los $300.000 o más. “Nos dieron una campera y con eso no tapa la necesidad. El policía lleva borceguís, correaje, pantalón y camisa; eso no nos dieron“, concluyó el referente de los autoconvocados. (Agencia OPI Santa Cruz)