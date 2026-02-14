Un niño de 6 años murió en un vuelco en cercanías de Punta Tombo

- Publicidad -

(Rawson – OPI Chubut) – Un niño de 6 años murió el jueves por la tarde tras el vuelco de una camioneta en cercanías de Punta Tombo, informó la policía de Chubut.

El accidente fue protagonizado alrededor de las 19 horas por una camioneta Toyota SW4 que era ocupada por una pareja y cuatro menores de edad y cuyo vehículo estaba en cercanías del ingreso al área protegida.

El segundo jefe de la Comisaría de Rawson, Norberto Torres dijo que “el accidente fue aproximadamente a 8 kilómetros de Punta Tombo, sobre la ruta”.

La policía realizó las pericias para determinar el origen del accidente por el cual el conductor perdió el control en una curva y volcó.

El niño sufrió heridas de gravedad y fue trasladado hasta el hospital zonal donde finalmente perdió la vida.

Todos los ocupantes son oriundos de la provincia de Buenos Aires que estaban vacacionando en Playa Unión. (Agencia OPI Chubut)