Gremios provinciales respaldaron al gobierno de Chubut en un reclamo de deuda previsional

- Publicidad -

(Rawson – OPI Chubut) – Los principales gremios de Chubut apoyaron el reclamo del gobierno de Ignacio Torres ante el gobierno nacional por una deuda previsional de 51 mil millones de pesos que ANSES debe al sistema previsional provincial.

Torres encabezó el jueves una reunión con los principales gremios de la provincia donde se firmó un acta de adhesión al reclamo judicial impulsado por el gobierno chubutense contra la ANSES.

Los gremios apoyaron de esta manera una demanda impulsada por la Fiscalía de Estado que pretende que el organismo nacional pague la deuda y regularice los anticipos mensuales a las cajas provinciales no transferidas al sistema nacional de reparto.

- Publicidad -

Entre los sindicatos presentes se encontraban los dirigentes Cristian Salazar (UPCN); Dalton Luttemberg (APOC); Guillermo Spina (SITRAED); Juan García (COBIPOL) y Martín Penna (ATECH).

Torres informó que “la normativa establece que la ANSES debe asistir financieramente a las provincias con cajas no transferidas, devolviendo los fondos correspondientes. Al no cumplirse ese mecanismo, el déficit, que ronda los 8 mil millones de pesos mensuales, es cubierto por la provincia, lo que elevó la deuda de Nación a más de 51 mil millones de pesos”.

Los fondos reclamados “serán destinados exclusivamente a la caja previsional provincial” y advirtió que “la retención de estos recursos es ilegal, tanto en Chubut como en cualquier jurisdicción del país”. (Agencia OPI Chubut)