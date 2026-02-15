Ruralistas de Tierra del Fuego piden acciones por los perros asilvestrados

- Publicidad -

(OPI TdF) – Ante los recurrentes ataques de perros asilvestrados en distintos establecimientos ganaderos de la provincia, la Asociación Rural de Tierra del Fuego reclamó al gobierno provincial y municipales que inicien acciones concretas para enfrentar un problema que se está agravando en los últimos años.

La presidenta de la Asociación Rural de Tierra del Fuego, Lucila Apollinaire expresó “la rabia y bronca ante este problema de años. Este tema lo venimos trabajando y alertando hace más de 45 años”.

Entre los últimos episodios registrados se registró una “ataque donde los perros mataron a 30 llamas en la zona central de la isla y ahora el otro día, el ataque a La Misión que primero encontraron 120 corderos muertos y ahora ya hasta esta mañana temprano ya iban más de 146”.

“Sentimos que nuestros gobernantes no llegan a comprender la gravedad de esta situación”, alertó la dirigente rural.

Pidió que se aplique la normativa vigente y se coordinen “acciones entre distintas áreas del Estado. Tenemos una ley que no se cumple, que tiene un presupuesto ínfimo”.

Apollinaire sostuvo que un relevamiento del Conicet, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y científicos señalaron que “hay más de 14.000 perros sueltos en Ushuaia, 12.000 en Río Grande y casi 3.000 en Tolhuin”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)