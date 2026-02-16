Chubut proyecta nuevas obras en Punta Loma para la temporada 2026

(Puerto Madryn – Chubut) – El Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut y el Ente Mixto de Puerto Madryn ratificaron el esquema de coadministración del Área Natural Protegida Punta Loma con el anuncio de un plan de infraestructura previsto para 2026. El acuerdo de gestión compartida, implementado formalmente en 2025 bajo la administración del gobernador Ignacio Torres, busca fortalecer la conservación ambiental mediante el ordenamiento de recursos y la mejora de los servicios destinados al visitante en la región del Golfo Nuevo.

Durante un encuentro técnico entre el ministro de Turismo provincial, Diego Lapenna, y el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, se analizaron los resultados operativos del sistema de cobro de acceso. Según informaron las autoridades, la recaudación de fondos propios durante el último ciclo permitió financiar la conectividad a internet en el área, el equipamiento de viviendas para guardafaunas y el refuerzo de personal de limpieza y seguridad durante la temporada de cruceros, periodo de mayor afluencia turística en la reserva.

La planificación para el próximo año prioriza la reconstrucción total del mirador principal, una estructura que requiere intervención debido a su antigüedad. El proyecto integral de reestructuración del área incluye además la construcción de senderos peatonales, bicisendas, una nueva casilla de cobranza y la ampliación de los núcleos sanitarios. Estas obras forman parte de una estrategia de etapas consecutivas que busca modernizar la logística de acceso y permanencia dentro de la unidad de conservación.

En paralelo a las obras de infraestructura, el Gobierno del Chubut inició la Evaluación Ambiental Estratégica de las Actividades Turísticas Náuticas y Subacuáticas del Golfo Nuevo. Este estudio, que tendrá una duración de diez meses, cuenta con la participación de los municipios de Puerto Madryn y Puerto Pirámides, organismos científicos y 36 empresas del sector privado. El objetivo del relevamiento técnico es establecer un marco normativo que ordene el desarrollo de las actividades subacuáticas protegiendo los ecosistemas marinos de la provincia. (Agencia OPI Chubut)