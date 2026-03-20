El crucero Le Boreal amarró en Puerto Madryn por solo siete horas

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(OPI Chubut) – El buque de pasajeros Le Boreal, de bandera francesa, amarró este viernes a las 6 horas en el sector norte del Muelle Comandante Luis Piedra Buena de Puerto Madryn, marcando el tramo final de la temporada de cruceros en la provincia de Chubut. La embarcación, de 127 metros de eslora, arribó procedente de la ciudad de Ushuaia con un total de 160 pasajeros y 115 tripulantes, con una permanencia programada de solo siete horas en la terminal portuaria local antes de continuar su itinerario hacia Buenos Aires.

Esta escala del Le Boreal, buque gemelo del L’Austral que operó recientemente en la región, se inscribe en una etapa de la temporada definida por el arribo de embarcaciones de menor porte y servicios de alto nivel. La dinámica operativa de este tipo de naves impone estadías breves en los destinos, un factor que condiciona directamente el tiempo de interacción de los turistas con la infraestructura y los servicios comerciales de la zona. La logística de recepción en el muelle Piedra Buena debió coordinar el descenso de los ocupantes bajo este esquema de tiempo reducido, optimizando los recursos portuarios disponibles.

Desde el Gobierno de la Provincia del Chubut informaron que se mantiene un acompañamiento activo al desarrollo de la actividad mediante un trabajo articulado con el sector privado y las administraciones portuarias. El objetivo de la gestión oficial es consolidar a la provincia como un punto estratégico dentro de los itinerarios internacionales del Atlántico Sur, a pesar de la brevedad de las escalas técnicas y turísticas que deciden las empresas operadoras. Esta coordinación busca garantizar la operatividad necesaria para recibir naves de bandera extranjera en un mercado de alta competencia por los destinos regionales.

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La llegada del Le Boreal cierra un ciclo de visitas de buques de lujo que priorizan la agilidad en el cumplimiento de las rutas hacia el norte del continente. El paso de los pasajeros por la jurisdicción de Puerto Madryn representa el volumen de actividad generado por el segmento de turismo exclusivo en el cierre de la programación provincial actual. La gestión de estos arribos por parte de los distintos actores del sector turístico y portuario apunta a sostener la competitividad de una terminal que debe adaptarse a las exigencias de velocidad y eficiencia de las líneas de cruceros internacionales. (Agencia OPI Chubut)