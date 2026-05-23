La agroindustria liquida U$S 4.542 millones durante el mes de abril

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Un ingreso total de U$S 16.804 millones acumuló el sector agroindustrial argentino entre enero y abril de 2026. El reporte técnico del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), procesado sobre los registros de la Bolsa de Cereales, expone una suba nominal en el flujo de divisas, no obstante la rentabilidad real de los productores enfrenta la presión del ancla cambiaria oficial.

El Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM) sufrió una contracción del 2% respecto al nivel de marzo de 2026, según los datos que audita el Banco Central de la República Argentina (BCRA). La medición del organismo monetario sitúa la competitividad externa un 1% por debajo del promedio de 2025, exponiendo que el encarecimiento de los costos en dólares absorbe parte de los beneficios de la mayor producción física.

El volumen financiero acumulado a marzo se ubicaba en U$S 12.218 millones, cifra que saltó a los U$S 16.804 millones al cierre del primer cuatrimestre. El incremento consolidado del 16,2% interanual inyectó U$S 2.337 millones adicionales a la caja macroeconómica nacional en lo que va del año, operando como el sostén principal de las reservas brutas en un contexto de escasez de capitales financieros en las provincias.

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Durante abril de 2026, los despachos aduaneros generaron U$S 4.542 millones, un avance de U$S 650 millones frente al mismo mes de 2025. El desagregado por cadenas productivas muestra un comportamiento heterogéneo donde los sectores regionales compensan las mermas de los principales cultivos tradicionales:

Pilares de volumen: Los complejos de Girasol , Trigo y Carne + Cuero vacuno aportaron el mayor flujo neto de divisas adicionales.

Los complejos de , y aportaron el mayor flujo neto de divisas adicionales. Aceleración porcentual: Los rubros Porcino , Girasol y Legumbres registraron la mayor velocidad de crecimiento relativo.

Los rubros , y registraron la mayor velocidad de crecimiento relativo. Anclas del índice: Los complejos de Soja, Manisero y Avícola reportaron variaciones negativas, actuando como amortiguadores del índice general.

Las cámaras sectoriales asociadas al CAA mantendrán bajo observación las variables de los mercados externos y las decisiones de política macroeconómica interna. La asimetría entre el volumen liquidado y la pérdida de paridad cambiaria real condiciona de forma directa el empleo federal y los niveles de inversión productiva en el interior del país, donde la recaudación nacional por exportaciones no coparticipables retiene recursos genuinos de las provincias. (Agencia OPI Santa Cruz)