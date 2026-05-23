La Legislatura ratificó la derogación de la reforma constitucional y sepultó el proyecto

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(OPI TdF) – La Legislatura de Tierra del Fuego rechazó el veto del Gobernador Gustavo Melella e insistió con la derogación de la Ley 1529 este viernes por la noche en Ushuaia, sepultando el proceso de reforma constitucional que el oficialismo impulsó durante casi dos años. La votación terminó con 11 votos a favor de la insistencia legislativa, 3 votos en contra y registró la ausencia del legislador Federico Sciurano. La resolución frena un gasto público estimado en más de $8.000 millones de pesos que la provincia preveía destinar a la elección de convencionales constituyentes, la logística de la estructura electoral y el funcionamiento operativo de la Convención Reformadora.

El rechazo al veto expone el desgaste político de una iniciativa que pretendía modificar la carta magna en un contexto provincial marcado por la caída del empleo, el deterioro del salario y la crisis económica. El oficialismo defendió el proyecto bajo el argumento de una “modernización institucional”, mientras que los bloques opositores calificaron la iniciativa como una prioridad artificial desvinculada de las urgencias locales.

El legislador de Somos Fueguinos, Jorge Lechman, encabezó la oposición al proyecto desde el inicio del debate y afirmó que la reforma constitucional no respondía a ninguna necesidad urgente de la población. Jorge Lechman aseguró que el Gobierno provincial pretendía abrir una discusión política millonaria mientras Tierra del Fuego acumulaba problemas estructurales en salud, educación, infraestructura, empleo y servicios públicos.

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El conflicto registra antecedentes institucionales y judiciales de peso. El mismo legislador de Somos Fueguinos judicializó el proceso en agosto de 2024 mediante una acción de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia, donde cuestionó la validez de la Ley 1529 y los plazos de convocatoria fijos del Ejecutivo. Aunque el Superior Tribunal de Justicia habilitó la continuidad del proceso, Jorge Lechman elevó el reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde el expediente todavía continúa pendiente de resolución.

El desenlace legislativo comenzó a gestarse durante la madrugada del 1 de mayo, cuando la cámara derogó la Ley 1529 por 11 votos contra 4 votos. Ante ese escenario, el gobernador Gustavo Melella aplicó el veto para mantener con vida la convocatoria, pero la sesión de este viernes ratificó la mayoría de dos tercios necesaria para anular la decisión del Ejecutivo y archivar definitivamente el tratamiento del proyecto reformista. (Agencia OPI Tierra del Fuego)