Chubut recibe a 3.900 personas con la llegada del Celebrity Equinox

(OPI Chubut) – El buque de pasajeros Celebrity Equinox concretó este miércoles 11 de febrero su quinta recalada de la temporada en el muelle Comandante Luis Piedra Buena de Puerto Madryn. La embarcación, de bandera de Malta y 317 metros de eslora, arribó a la ciudad portuaria minutos antes de las 7 horas procedente de las Islas Malvinas con un total de 2.773 pasajeros y 1.212 tripulantes a bordo. Este arribo forma parte de las siete escalas programadas para esta unidad durante el ciclo actual, consolidando el flujo de visitantes extranjeros en la región costera de la provincia de Chubut.

La presencia de casi cuatro mil personas entre turistas y personal de servicio genera un impacto directo en la actividad económica local, afectando principalmente a los rubros de gastronomía, transporte y servicios turísticos regionales. Los visitantes realizaron diversos recorridos por los atractivos naturales del Golfo Nuevo y zonas de influencia durante la jornada. Según el cronograma operativo de la Administración Portuaria, el buque tiene previsto retomar su navegación a las 16 horas con destino final hacia el puerto de Montevideo, Uruguay.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la regularidad de estas operaciones responde a una planificación estratégica orientada a posicionar las terminales de Chubut en el circuito internacional de cruceros. Este enfoque se basa en la previsibilidad institucional y la mejora de la infraestructura portuaria para recibir embarcaciones de gran porte. Al respecto, el gobernador Ignacio Torres sostuvo que se impulsan políticas para consolidar al sistema portuario como una plataforma estratégica para el desarrollo turístico y productivo regional.

El movimiento registrado este miércoles se enmarca en una temporada de cruceros que busca fortalecer la competitividad del destino a largo plazo. La logística coordinada en el Muelle Piedra Buena permite la recepción de grandes contingentes sin afectar la operativa diaria del puerto, garantizando la seguridad y la eficiencia en el desembarque de miles de pasajeros que eligen el litoral patagónico como parte de sus itinerarios por el Atlántico Sur. (Agencia OPI Chubut)