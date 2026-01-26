El crucero Oosterdam arribó a Puerto Madryn con casi 2.000 pasajeros

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El crucero de bandera holandesa Oosterdam amarró este lunes en el Muelle Comandante Luis Piedra Buena de Puerto Madryn, transportando a 1.904 pasajeros y 791 tripulantes en el marco de la actual temporada de cruceros en la provincia del Chubut. Con este arribo, las estadísticas oficiales confirman que ya son más de 30.000 los turistas que visitaron las costas provinciales por vía marítima durante el presente ciclo estival, consolidando el flujo de visitantes internacionales en la región.

La embarcación, que cuenta con una eslora de 285 metros, realizó su maniobra de atraque sobre la margen norte del muelle minutos antes de las 8 de la mañana. El buque procedía de las Islas Malvinas y representa la segunda de las tres recaladas que tiene programadas para esta temporada en la ciudad portuaria. Los visitantes permanecieron en la zona durante gran parte de la jornada para recorrer los puntos de interés y utilizar la oferta de servicios en la Comarca VIRCh-Valdés.

Según informaron las autoridades portuarias, el itinerario del Oosterdam contempla su permanencia en el muelle local hasta las 17 horas, momento en el que iniciará su navegación hacia Punta del Este, Uruguay. No obstante, se prevé que la semana próxima el buque regrese nuevamente a las costas chubutenses para cumplir con su última escala planificada, manteniendo el ritmo de actividad que caracteriza al sector portuario en este inicio de año.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que estas recaladas forman parte de una estrategia para fortalecer la conectividad marítima y potenciar el impacto económico directo que genera el turismo de cruceros. La gestión del gobernador Ignacio Torres busca consolidar el desarrollo de la actividad portuaria como uno de los ejes de la economía regional, aprovechando la infraestructura existente para la recepción de buques de gran porte y la captación de divisas a través del consumo de servicios locales. (Agencia OPI Chubut)