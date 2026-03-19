Ofrecen promociones turísticas para los fines de semana largo en Chubut

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(OPI Chubut) – El Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut lanzó una promoción para atraer al turismo interno durante los próximos fines de semana largos que implica ofrecer tres días de estadía por el precio de dos.

Así lo señaló el ministro de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut, Diego Lapenna quien promovió la iniciativa desde Esquel para dinamizar la actividad turística en un contexto económico desafiante.

El programa permite a los turistas hospedarse “tres noches pagando solo dos”.

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La provincia participa a través del Banco del Chubut, mientras que los municipios acompañan con la exención del impuesto a los Ingresos Brutos a los operadores turísticos que se sumen a la promoción.

La oferta turística se destina a residentes de Chubut como a turistas de otras regiones.

Entre las localidades que se sumaron se encuentran Trelew, Puerto Madryn, Camarones, Esquel, Lago Puelo y Epuyén. (Agencia OPI Chubut)