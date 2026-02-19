Chubut refuerza su posicionamiento turístico en España y Chile

(OPI Chubut) – El Gobierno del Chubut completó durante los meses de enero y febrero una agenda de promoción internacional con su participación en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) de Madrid y en la Expo Patagonia 2026 de Coyhaique. Estas acciones, coordinadas por el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas junto a la Agencia Chubut Turismo, buscan ratificar el posicionamiento de la provincia como uno de los destinos principales de la región patagónica tanto en el mercado europeo como en el bloque binacional con Chile. La delegación oficial fundamentó su estrategia en la diversificación de mercados y el fortalecimiento de los canales de comercialización globales para la temporada venidera.

En el marco de FITUR 2026, desarrollada en el predio IFEMA de España, la representación chubutense integró el stand institucional del Instituto Nacional de Promoción Turística de Argentina. Durante el evento, considerado el más relevante de Iberoamérica para el sector, se concretaron más de 20 reuniones de trabajo con operadores mayoristas, aerolíneas y plataformas tecnológicas. El enfoque principal de estos encuentros técnicos fue la ampliación de la oferta provincial en catálogos internacionales y la gestión de mejoras en la conectividad aérea, factor determinante para el flujo de visitantes extranjeros hacia la zona sur del país.

La comitiva en Europa contó con una fuerte impronta del sector privado, representado por las firmas Sussanich Turismo, Forastero Tour, Animal Travel y Arnez Travel, junto al Ente Mixto de Turismo de Puerto Madryn. Esta articulación público-privada es el eje que la administración provincial intenta consolidar para garantizar la sostenibilidad de la demanda. Los directivos destacaron la importancia de mantener presencia en Madrid para competir con otros destinos de naturaleza y aventura que actualmente disputan el segmento de alto poder adquisitivo en el mercado de la Unión Europea.

En el plano regional, Chubut marcó su presencia por primera vez en la Expo Patagonia 2026 de Coyhaique, Chile, durante el mes de febrero. En este evento, que registra una afluencia superior a los 100.000 visitantes, la provincia operó desde un stand institucional que incluyó a la Cámara de Turismo provincial, el Ente Comodoro Turismo y la Municipalidad de Río Mayo. Las acciones se centraron en captar al público chileno mediante la exposición de productos de gastronomía, cultura y servicios de aventura, reafirmando una política de integración que busca potenciar el tránsito turístico en los pasos fronterizos de la Patagonia central. (Agencia OPI Chubut)