Chubut generó 5.000 millones de pesos por turismo en febrero

(OPI Chubut) – El sector turístico de la provincia de Chubut registró un impacto económico superior a los 5.000 millones de pesos durante el último fin de semana largo de febrero de 2026. Según datos oficiales del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, la región recibió a más de 10.000 turistas entre el viernes 13 y el martes 17, logrando un incremento del 14 por ciento en la afluencia de visitantes a las reservas naturales en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Las Áreas Naturales Protegidas contabilizaron un ingreso total de 11.170 personas, consolidando a Península Valdés como el destino más concurrido. Este sitio registró 6.500 visitas, lo que representa un crecimiento del 32 por ciento respecto a 2025. El informe detalló que la composición del público en esta reserva estuvo integrada por 4.600 residentes locales, 1.500 turistas nacionales y 300 extranjeros. Por su parte, Punta Tombo alcanzó los 1.890 visitantes, marcando una suba interanual del 10 por ciento.

La ocupación hotelera promedio en el territorio chubutense superó el 55 por ciento, con picos destacados en Puerto Madryn, donde la demanda alcanzó el 70 por ciento general y escaló al 81 por ciento en establecimientos de primera y segunda categoría. En el interior provincial, localidades como Dolavon, Dique Florentino Ameghino, Playa Unión y Camarones reportaron ocupación plena. Este fenómeno estuvo directamente vinculado a la realización de eventos como los Carnavales, la Fiesta Provincial de la Energía y la Fiesta Provincial del Río, que traccionaron el flujo de viajeros hacia destinos emergentes.

En la zona cordillerana, el Parque Nacional Los Alerces recibió a 1.120 personas, mientras que el Viejo Expreso Patagónico, conocido como La Trochita, operó con más de 300 pasajeros en sus salidas desde Esquel y El Maitén. Localidades como Trevelin y Esquel mantuvieron un 50 por ciento de ocupación, apoyadas por estrategias de promoción de tres noches al precio de dos y la realización de la Expo Esquel Verano 2026. Otros puntos de interés como Punta Loma, Piedra Parada y el Bosque Petrificado Sarmiento también mostraron cifras positivas, completando el mapa de actividad estival en la provincia vecina. (Agencia OPI Chubut)