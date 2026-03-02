Abre la temporada de avistaje de orcas en Península Valdés 

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El gobierno del Chubut avanza con mejoras en la Estación Operativa Punta Norte en la previa del inicio de la temporada de avistaje de orcas en Península Valdés.

El objetivo es mejorar la experiencia a los visitantes que arriban a la provincia para observar a estos mamíferos marinos desde marzo a mayo de cada año.

Los trabajos son realizados por guardafaunas y personal de la Administradora del Área Natural Protegida Península Valdés e incluyen el reacondicionamiento integral de senderos y miradores, con tareas de pintura, recambio de maderas en pasarelas y puesta en valor de las estructuras existentes.

Entre las obras se prevé la ampliación del estacionamiento, contemplando una organización diferenciada para vehículos particulares y unidades de agencias de turismo.

La temporada de orcas se concentra todos los años entre los meses de marzo a mayo y en octubre y noviembre.

Es así como la Península Valdés se convierte en el escenario para observar “una de las conductas predatorias más espectaculares de la vida salvaje en el planeta: el varamiento intencional de orcas para cazar crías de lobos o elefantes marinos, encallando sus cuerpos afuera del agua en marea alta”.

Cada 16 de marzo, Chubut celebra el Día Provincial de la Orca, instituido en 2021 para conmemorar el último avistamiento en 2011 de “Mel”, la orca macho más famosa que popularizó la técnica de varamiento intencional en Punta Norte. (Agencia OPI Chubut)