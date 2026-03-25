Ushuaia registró 75% de ocupación en el último fin de semana largo

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La Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia presentó el balance oficial de la actividad registrada durante el fin de semana largo del 21 al 24 de marzo, en conmemoración del Día de la Memoria. Según los datos suministrados por los centros de informes del puerto y el Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas, un total de 3.112 visitantes solicitaron asistencia técnica. Las estadísticas revelan una marcada preeminencia del turismo internacional, que representó el 70% del total de las consultas, seguido por un 28% de turistas nacionales y un 2% de residentes provinciales.

En cuanto al movimiento en los atractivos naturales, el Parque Nacional Tierra del Fuego contabilizó el ingreso de 3.390 personas durante el mismo período. El perfil del visitante en esta área protegida mantuvo la tendencia observada en la ciudad, con un 52% de extranjeros, un 40% de origen nacional y un 8% de residentes locales. La titular de la cartera turística municipal, Viviana Manfredotti, confirmó que el nivel de ocupación en los establecimientos hoteleros alcanzó el 75%, con un promedio de permanencia en el destino de cuatro días por turista.

La gestión municipal destacó la incidencia del segmento de turismo deportivo en el flujo de visitantes, subrayando la realización de la competencia de ultra trail Ushuaia by UTMB, que convocó a más de 2.000 atletas. Manfredotti señaló que la apuesta al turismo deportivo es muy valiosa y representa uno de los segmentos del mercado turístico que más está creciendo. “Ushuaia posee un aura especial desde lo natural para los corredores, con paisajes que envuelven la mística del Fin del Mundo. El ultra trail es una disciplina de carrera de montaña que se consolida año tras año”, expresó la funcionaria respecto al posicionamiento de la ciudad.

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El cronograma de actividades de alta exigencia continúa hasta el 31 de marzo con la travesía de ciclismo y aventura Final Frontier Patagonia, la cual reúne a 200 ciclistas internacionales en una competencia que une Argentina y Chile. Desde el organismo municipal indicaron que estos datos demuestran la capacidad técnica y operativa de la ciudad para gestionar eventos de gran escala. Finalmente, las autoridades ratificaron el trabajo conjunto con el sector privado para fortalecer la competitividad de Ushuaia como destino de aventura y naturaleza, aprovechando la infraestructura disponible para absorber la demanda del mercado global. (Agencia OPI Tierra del Fuego)