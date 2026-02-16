El Presidente viajará a Estados Unidos, Chile y Tucumán

Lo cierto es que la administración libertaria decidió profundizar su alineamiento con el ala republicana de Estados Unidos. El Presidente Javier Milei viajará este miércoles a Washington para participar del Board of Peace. Se trata de un foro impulsado por Donald Trump que no logró seducir a las potencias europeas.
La gestión nacional busca consolidar un bloque regional junto a Paraguay para discutir la influencia de China en el continente. El dato clave es que el Gobierno prioriza esta agenda ideológica sobre los asuntos internos. El intercambio de marzo incluirá a mandatarios de Bolivia, El Salvador, Ecuador y Perú.
Sin embargo, la sintonía política no termina en el norte. El Presidente viajará el 11 de marzo a Chile para la asunción de Antonio Kast. El mandatario argentino busca fortalecer los vínculos con líderes que comparten su matriz de pensamiento en el Cono Sur.
El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, acompañará a la delegación en la Argentina Week en Manhattan. Los funcionarios nacionales expondrán ante inversores entre el 9 y el 11 de marzo. Esta decisión administrativa postergó compromisos previos en el interior del país como la visita a Mendoza. (Agencia OPI Santa Cruz)