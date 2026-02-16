Gobierno convocó a gremio docente a paritarias

- Publicidad -

(Ushuaia – OPI TdF) – El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) informó que el gobierno provincial convocó al gremio a una mesa paritaria salarial, que se realizará el jueves 19 de febrero a las 14 horas en el Ministerio de Economía.

La notificación para el encuentro paritario se da en el marco de asambleas para “debatir, analizar, mandatar y definir colectivamente los pasos a seguir en caso de que el Ejecutivo no presente propuesta salarial”.

Ese mismo día, SUTEF anunció que habrá una movilización “para acompañar la negociación y, a las 19 horas llevará adelante un congreso provincial de delegadas y delegados para informar sobre el desarrollo de la paritaria y definir los pasos a seguir”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)