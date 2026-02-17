Controlan los incendios en Puerto Patriada y la zona del Lago Cholila

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El Servicio Provincial de Manejo del Fuego, dependiente de la Secretaría de Bosques de Chubut, confirmó que los incendios en Puerto Patriada y la Desembocadura del Río Tigre se encuentran controlados al 100%, mientras que el foco en el Parque Nacional Los Alerces permanece en estado de contenido. Según el último informe oficial emitido el lunes 16, la superficie total devastada por el fuego en Puerto Patriada alcanzó las 30.677 hectáreas, afectando diversas categorías de vegetación que incluyen bosque nativo, bosque implantado y áreas de matorral. Las autoridades indicaron que, tras semanas de operativos conjuntos entre la provincia, organismos nacionales y brigadas de otras jurisdicciones, la actividad ígnea no presenta avances, aunque persiste la vigilancia sobre puntos calientes detectados en sectores específicos.

En el área de Puerto Patriada, el personal de las bases de Golondrinas y Epuyén, junto a brigadistas de Neuquén, centraron sus tareas en el enfriamiento de puntos críticos detectados en El Coihue, la zona de Daher y la Estancia Las Golondrinas. Las condiciones meteorológicas del lunes, con temperaturas de 24°C y ráfagas de viento de hasta 35 km/h, condicionaron los trabajos de detección mediante herramientas manuales, mientras los medios aéreos se mantuvieron en estado de disponibilidad. Para este martes 17, el operativo cuenta con casi 60 combatientes en terreno, apoyados por camiones, autobombas y una flota aérea integrada por cuatro aviones y tres helicópteros con helibalde del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

Respecto al incendio en el Parque Nacional Los Alerces, específicamente en el sector de Villa Lago Rivadavia, la superficie afectada se estima en 26.306 hectáreas de bosque nativo y pastizal. El reporte oficial consignó que el fuego no presenta actividad en las cercanías del perímetro, lo que permitió declarar el estado de contenido. Brigadistas de la Base Cholila y del SPLIF Bariloche fueron helitransportados hacia las zonas de bosque de lenga en la veranada de Sánchez Core para trabajar sobre focos residuales. Asimismo, personal de Esquel realizó monitoreos desde Goya hacia Villarino, confirmando que la actividad remanente se concentra principalmente en cercanías del Cerro Negro, donde las tareas se realizan de forma manual debido a la complejidad del terreno.

- Publicidad -

La planificación para la jornada en todos los frentes de combate está supeditada a las precipitaciones registradas durante la madrugada, las cuales podrían dificultar el acceso de vehículos a determinados sectores. En la zona de la Desembocadura del Río Tigre y Lago Cholila, donde la afectación alcanzó las 209 hectáreas de bosque nativo, el estado de controlado se mantiene tras verificar la ausencia de comportamiento activo dentro del perímetro. Las autoridades de la Secretaría de Bosques informaron que se sostendrán las recorridas de monitoreo preventivo y el seguimiento de las condiciones climáticas hasta tanto se reúnan los requisitos técnicos para declarar la extinción definitiva de los focos. (Agencia OPI Chubut)