Dos accidentes en ruta hacia el glaciar Perito Moreno

- Publicidad -

Dos accidentes se registraron este fin de semana en la ruta de acceso al Parque Nacional Los Glaciares y en el camino hacia el glaciar Perito Moreno donde en uno de ellos dos autos chocaron en la misma dirección.

El primero de los accidentes se registró el domingo por la tarde en la ruta provincial 11 sobre el corredor Río Mitre – Glaciar Perito Moreno donde un vehículo despistó y chocó con un guardarraíl.

Uno de los cuatro ocupantes del rodado, una mujer de 38 años sufrió una fractura en una de las rodillas y tuvo que ser trasladada de urgencia hasta el Hospital SAMIC.

- Publicidad -

Más tarde, se registró en la ruta hacia el glaciar Perito Moreno un accidente donde chocaron entre sí en la misma dirección.

Tras el impacto se detectaron restos de gasoil en el sector de curvas por lo cual se tuvo que arrojar arena para evitar accidentes en el lugar.

Desde la Intendencia del Parque Nacional Los Glaciares reiteraron que el acceso al Glaciar Perito Moreno “presenta curvas y contracurvas, con circulación de vehículos de distinto porte, por lo que se solicita respetar la velocidad máxima de 40 km/h dentro del área protegida y verificar el estado de los vehículos antes de ingresar”. (Agencia OPI Santa Cruz)