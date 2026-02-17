El Consejo de la Magistratura muda el tribunal de los Cuadernos a Retiro

- Publicidad -

El Consejo de la Magistratura tomó la decisión política de reordenar el mapa judicial en un año clave. El organismo determinó que el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), encargado de juzgar a la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa Cuadernos, abandone su sede actual para instalarse en el edificio de Comodoro Py 2002.

La gestión de los espacios judiciales venía generando roces internos. El propio tribunal expuso ante la Cámara Federal de Casación Penal las complicaciones operativas que implicaba funcionar en el Palacio de Justicia, lejos del centro de poder de Retiro.

El dato clave es que esta mudanza busca optimizar el control sobre las causas de corrupción. La nueva ubicación permitirá a los magistrados utilizar la Sala AMIA, un recinto modernizado y habilitado en diciembre pasado para juicios de gran envergadura que requieren seguridad y tecnología.



Sin embargo, los tiempos de la administración pública vuelven a marcar la agenda. Fuentes judiciales indicaron que el traslado no ocurrirá antes de mitad de año, ya que depende de la finalización de trabajos de infraestructura pendientes. (Agencia OPI Santa Cruz)