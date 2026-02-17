El desempleo en Reino Unido sube al 5,2 por ciento y marca récord

- Publicidad -

La tasa de desempleo en el Reino Unido escaló al 5,2 por ciento durante el último trimestre de 2025, consolidando su nivel más alto en casi cinco años según los registros oficiales presentados este martes por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS). Este incremento de 0,2 puntos porcentuales respecto al periodo previo sitúa el número total de personas sin ocupación en 1,883 millones, exponiendo un deterioro progresivo en la estructura laboral británica. La cifra marca un punto de inflexión en la dinámica económica del país, reflejando una pérdida de tracción en la generación de puestos de trabajo frente a un escenario de estancamiento.

Los indicadores complementarios de la ONS revelan que la tasa de empleo se ubicó en un 75 por ciento, mientras que la inactividad económica alcanzó el 20,8 por ciento, un dato que subraya la persistente debilidad en las condiciones del mercado. A pesar de que el empleo total contabiliza 34,244 millones de personas, el volumen de población fuera del circuito laboral activo sugiere desequilibrios estructurales que dificultan la recuperación. Estas métricas exponen una vulnerabilidad creciente en el sector privado y una incapacidad del sistema para absorber la oferta de mano de obra disponible.

El escenario se torna más complejo ante las recientes advertencias del Banco de Inglaterra, que identificó un debilitamiento crítico en la demanda de trabajo a nivel nacional. La autoridad monetaria señaló que la actual tendencia a la baja en la contratación representa un riesgo directo para la estabilidad social, ya que un descenso adicional en el requerimiento de personal por parte de las empresas podría desencadenar un aumento mucho más pronunciado de la desocupación en el corto plazo. Esta posición institucional confirma que el enfriamiento del mercado no es un fenómeno aislado, sino una señal de alerta sobre la salud macroeconómica del Reino Unido.

La publicación de estos datos oficiales por parte de la ONS ratifica la fragilidad del esquema laboral frente a las presiones económicas actuales. Con casi 1,9 millones de desempleados, el gobierno británico se enfrenta a una realidad estadística que contradice los objetivos de crecimiento y estabilidad. La combinación de una tasa de inactividad elevada y una demanda laboral en retroceso configura un panorama donde la fiscalización de las políticas públicas de empleo se vuelve urgente ante la evidencia de un mercado que ha perdido su capacidad de resiliencia frente a la crisis. (Agencia OPI Santa Cruz)