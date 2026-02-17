El PRO frena el artículo de licencias médicas

- Publicidad -

El diputado Martín Yeza aseguró hoy que la reforma laboral es un “avance fenomenal” para la Argentina, pero advirtió que no votarán el artículo referido a las licencias médicas. El ex intendente de Pinamar fue tajante sobre los errores de redacción que presenta el texto.

La polémica se centra en la quita salarial para los enfermos. El proyecto sancionado en el Senado establece recortes de hasta el 50% en los haberes durante los días de licencia, una cláusula que el PRO considera inviable y que promete rechazar en el recinto.

El legislador también señaló contradicciones en el articulado final. Criticó duramente que se mantengan los aportes compulsivos a las cajas sindicales y que se haya suprimido la autorización para el pago de sueldos en billeteras virtuales, algo que figuraba en la versión original.

Más allá de los rechazos puntuales, Yeza valoró el espíritu modernizador de la ley. Rescató especialmente la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y las soluciones que aporta para regularizar la situación de los trabajadores de plataformas digitales. (Agencia OPI Santa Cruz)