Fuerte respuesta de la Vice ante los ataques de su propio espacio

Victoria Villarruel utilizó hoy su cuenta de la red social X para responder a las críticas recibidas tras su paso por La Rioja. La polémica se encendió luego de que se difundiera una foto suya junto al gobernador Ricardo Quintela durante la Fiesta de la Chaya.

La concejal libertaria Luciana de León había atacado duramente a la Vicepresidenta. La legisladora local expresó su desilusión y vinculó la imagen con el enriquecimiento de funcionarios provinciales, lo que desató la reacción inmediata de la segunda autoridad nacional.

La funcionaria nacional desestimó los comentarios y trató a sus detractores de “operadores“. Argumentó que su viaje incluyó recorridas por un parque eólico y diversos emprendimientos productivos, reafirmando su compromiso con el desarrollo federal más allá de las banderas partidarias.

Villarruel cerró la discusión reivindicando su presencia en el territorio. Destacó que ya visitó 19 provincias para apoyar la cultura del esfuerzo y cuestionó la moral de quienes la critican ahora pero no resistieron los encierros durante la gestión anterior. (Agencia OPI Santa Cruz)