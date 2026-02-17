José Jerí es removido de la presidencia tras cuatro meses de gestión

- Publicidad -

El Congreso de Perú destituyó este martes al presidente José Jerí tras aprobar una moción de censura con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones. La decisión legislativa interrumpe el mandato del funcionario de 39 años, quien había asumido la jefatura del Estado hace apenas cuatro meses. Según lo reportado por el diario El Comercio, la medida fue ejecutada de inmediato por la representación nacional, marcando un nuevo punto de quiebre en la institucionalidad del país.

La causal determinante para la salida del mandatario fue la confirmación de reuniones no registradas que mantuvo con el empresario de origen chino Zhihua Yang, quien figura como proveedor del Estado. El Parlamento fundamentó la acusación bajo los cargos de inconducta funcional y falta de idoneidad para el ejercicio de la magistratura. La vinculación del Ejecutivo con actores privados sin la debida transparencia activó los mecanismos de control político que derivaron en la pérdida de confianza de la cámara.

Esta destitución agrava la crisis política en Perú, ya que Jerí se convierte en el séptimo presidente en ocupar el cargo en los últimos dos años tras haber relevado a Dina Boluarte en octubre pasado. Su gestión se vio debilitada en las últimas semanas por una caída sostenida en su popularidad y el aumento de mociones en su contra. Este escenario llevó a que los partidos que inicialmente apoyaron su designación decidieran distanciarse y retirar su respaldo ante la proximidad de los comicios electorales.

Tras la votación, el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, formalizó la decisión de la Mesa Directiva declarando la vacancia de la presidencia de la república. En consecuencia, se convocó a una sesión para mañana a las 18 horas con el fin de elegir al nuevo titular del Parlamento, quien deberá asumir el cargo de mandatario para garantizar la sucesión constitucional frente a este nuevo vacío de poder. (Agencia OPI Santa Cruz)