Un motociclista murió en un choque en Comodoro Rivadavia

(OPI Chubut) – Un hombre que conducía una moto de alta cilindrada en el barrio Km 8 de Comodoro Rivadavia se accidentó al chocar con un auto estacionado y perdió la vida en el lugar del siniestro.

El incidente vial se produjo el lunes por la tarde y los vecinos del lugar dieron aviso a la policía quienes acudieron a la Avenida Nahuel Huapi al 1400 donde se encontraba el motociclista gravemente herido.

Al dar aviso al hospital zonal, personal de emergencias médicas constató que el hombre identificado como Juan Eduardo Tolosa de 49 años ya no presentaba signos vitales producto del fuerte impacto en el accidente.

Según los testigos, el conductor circulaba de norte a sur por Avenida Nahuel Huapi a bordo de una moto Yamaha Dunlop, dominio 581-IJL, y conducía a “gran velocidad y zigzagueando en la calle”.

Al perder el control del rodado impactó contra un auto estacionado.

Se realizaron las pericias por parte del personal de Criminalística para determinar las causales exactas del accidente. (Agencia OPI Chubut)