El oficialismo retrocede con la quita salarial por accidentes

Comenzó el debate de la reforma laboral en las comisiones de la Cámara de Diputados con una novedad central. El oficialismo confirmó que no tocará el régimen de pagos por licencias por enfermedad. Gabriel Bornoroni comunicó al inicio del plenario que el polémico artículo 44 queda fuera del dictamen final.

La reunión inició a las 14:10 en un clima de fuerte expectativa política y social. El presidente de la comisión, Lisandro Almirón, organizó una primera etapa de exposiciones para recibir a representantes del sector gremial y empresarial. El objetivo es despachar el proyecto que ya cuenta con la aprobación general del Senado desde el jueves 12.

El contenido de la reforma es ambicioso y abarca desde la rebaja de aportes patronales hasta el sistema de indemnizaciones. También se prevén modificaciones profundas en las leyes de asociaciones sindicales. El Gobierno busca acelerar los tiempos legislativos para convertir en ley la modernización laboral antes de fin de mes.

Sin el recorte salarial por accidentes de trabajo, el oficialismo espera sumar voluntades para su despacho. Los bloques parlamentarios anunciarán sus posturas definitivas al cierre de la jornada de hoy. El texto modificado pasará a la firma una vez concluidas las rondas de oradores técnicos y políticos. (Agencia OPI Santa Cruz)