Hallaron el cuerpo de la joven buceadora en Punta Cuevas

(Puerto Madryn – OPI Chubut) – El fiscal jefe Álex Williams confirmó el hallazgo del cuerpo de Sofía Devries en la zona de Punta Cuevas, luego de un operativo de búsqueda desplegado en las aguas del Golfo Nuevo. La joven de 23 años había desaparecido mientras realizaba una inmersión programada como parte de una capacitación para obtener una certificación internacional de buceo PADI junto a su pareja. La localización de la víctima pone fin a las tareas de rastrillaje y da inicio a la etapa forense para esclarecer las responsabilidades y la mecánica del deceso.

Según la información preliminar suministrada por el Ministerio Público Fiscal, el incidente se produjo cuando Devries se encontraba a una profundidad aproximada de 20 metros. Los datos oficiales indican que la joven habría sufrido una descompensación que le impidió ascender por sus propios medios. Este hecho desencadenó la intervención inmediata de los equipos de emergencia, aunque la complejidad del escenario impidió el rescate en el momento del incidente.

El operativo incluyó el despliegue de buzos profesionales, efectivos de la Prefectura Naval Argentina y fuerzas de seguridad provinciales, con el soporte logístico de embarcaciones y drones. Las labores de búsqueda en el terreno submarino enfrentaron dificultades debido a factores climáticos y las características propias del fondo marino en el sector del hallazgo. Los equipos operativos lograron localizar el cuerpo este miércoles, situación que fue ratificada oficialmente.

La investigación judicial se centrará ahora en la ejecución de las pericias correspondientes para determinar las causas precisas del fallecimiento. El proceso deberá dilucidar las circunstancias exactas bajo las cuales se desarrolló la práctica de buceo recreativo y técnico, así como las razones médicas o procedimentales que derivaron en la imposibilidad de la joven para emerger a la superficie. (Agencia OPI Chubut)